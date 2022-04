Réforme des retraites : Bruno Le Maire affirme "ne pas donner la garantie" que le gouvernement n'utilisera pas l'article 49.3

Le ministre de l'économie répondait à une question sur franceinfo, il a tout de fois souligné ne pas souhaiter que la réforme entre en vigueur de cette manière. "J'ai toujours dis que cette réforme devait faire l'objet de discussions", a-t-il assuré.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, le 20 avril 2022, à l'Elysée (Paris). ( AFP / Ludovic MARIN )

La réforme des retraite s agite les débats au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron . Invité dans le studio de franceinfo , Bruno Le Maire estime que certains points pourront "être négociés" , mais qu'il faut définir "un cadre clair" de la réforme. Pour lui, il ne sera pas possible de remettre en cause l'âge de départ "à 64 ans" et l'application de la réforme à l'horizon "2028". Selon le ministre de l'Économie et des Finances, c'est "ce qui a été défini pendant la campagne avec beaucoup de courage et beaucoup de clarté".

Bruno Le Maire estime que "l'objectif de 65 ans" est un cap à tenir. Parmi les points négociables, il a estimé que la question des carrières longues serait abordée avec les partenaires sociaux. Il faudra définir "qu'est-ce qu'une carrière longue" et "à partir de quel âge on estime qu'il y a une carrière longue". Sur l'âge de départ : " Je ne veux pas nous enfermer dans des choses qui soient trop strictes et laisser entendre qu'il n'y a aucune marche de manœuvre sur les négociations, il y a sur les carrières longues, sur la pénibilité, un travail qui est pénible et qui va permettre d'avoir des règles de cotisations différentes", a-t-il annoncé.

Des négociations et discussions

En réponse aux journalistes qui lui demande si l'article 49.3 de la constitution sera mis en œuvre pour appliquer la mesure, le ministre déclare "ne pas donner la garantie" que le gouvernement n'utilisera pas ce levier, tout en soulignant, ne pas souhaiter utiliser cet article. "J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet de discussions et de dialogues avec l' espoir de trouver un compromis ", a ajouté Bruno Le Maire.

Évolution de l'âge moyen à l'attribution des droits de retraite pour le régime général de 1963 à 2020, selon les données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ( AFP / )

Lors de la campagne de l'entre-deux-tours, le Président a mis en avant sa réforme des retraites. Il a d'abord proposé de relever l'âge légal de départ à la retraite pour le porter progressivement à 65 ans : l'âge de départ serait retardé de 4 mois par génération. La réforme d'Emmanuel Macron prévoit également que les personnes ayant commencé à travailler tôt (avant 20 ans) puissent partir à 62 ans , ainsi qu'un système "individualisé" qui prendrait en compte la pénibilité des tâches.