Réforme des retraites : avant le 5 décembre, Philippe tente de déminer

Une réforme des retraites « sans brutalité » promet Édouard Philippe. Il n'empêche que le calendrier présenté ce mercredi par le Premier ministre a des allures de coup d'accélérateur qui en a surpris plus d'un. Après dix-huit mois de consultation avec les partenaires sociaux - entretenant le flou généralisé, et au passage quelques contradictions entre membres du gouvernement -, l'exécutif semble enfin propice à dévoiler un peu de ses intentions pour tenter de déminer la colère qui monte.À une semaine de la journée de mobilisation du 5 décembre, présentée comme un jeudi noir dans toute la France, il était même temps. « N'envoyer aucun signe avant le 5, ça aurait été du suicide », estime un conseiller ministériel. Tandis qu'un proche d'Emmanuel Macron entendait provoquer « un choc » avec ces annonces du Premier ministre.Un choc ? Concrètement, Philippe a annoncé que la concertation s'achèvera « le 9 ou le 10 décembre ». Puis Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, présentera ses conclusions. « J'aurai ensuite l'occasion, dans les jours qui suivront, de présenter dans sa globalité et très précisément le projet que le gouvernement présentera au Parlement au début de l'année 2020 », a précisé le Premier ministre. Probablement à la fin du mois de janvier.Bien avant les municipales...Bref, bien avant les élections municipales, contrairement aux souhaits exprimés par plusieurs cadres de la Macronie qui, dès l'été dernier, avaient émis la possibilité de repousser la présentation du texte après ce scrutin pour ne pas polluer la campagne des candidats LREM. « On est dans notre tempo. Dans l'esprit du Premier ministre, il n'a jamais été question d'attendre l'été pour présenter le projet de loi », nuance un proche.Bref, plus question de temporiser. C'est aussi - même surtout - le souhait d'Emmanuel Macron qui veut démontrer qu'il ne reculera pas dans sa ...