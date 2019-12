Réforme des retraites : avant la grève, Macron vante «l'esprit d'équipage»

A ceux qui pensent encore qu'Emmanuel Macron ne mènera pas la réforme des retraites à son terme, le chef de l'Etat a envoyé un message qui devrait appeler chacun à ses responsabilités à deux jours de la grande grève interprofessionnelle de jeudi.En déplacement express aux Assises de la mer, ce mardi matin à Montpellier (Hérault), et juste avant de partir au sommet de l'Otan de Londres, Macron a effectivement saisi l'opportunité pour filer la métaphore maritime en défendant « l'esprit d'équipage » qui laisse « les désaccords derrière » : « Notre pays a besoin de cet esprit d'équipage qui seul permet de faire de grandes choses », a-t-il ainsi plaidé à l'occasion de ce grand rendez-vous annuel des professionnels de la mer.Macron veut montrer qu'il tient son capUn message envoyé aux Français qui hésitent, qui doutent. Aux syndicats aussi. Alors que personne ne connaît à ce stade quel sera le contenu exact du projet de loi sur les retraites que doit présenter l'exécutif en janvier prochain. Mais surtout un avertissement lancé aux membres de son propre gouvernement qui, ces derniers jours, expriment en coulisses leurs vives inquiétudes devant la pression de la rue. Quand ils ne se contredisent pas carrément sur certains aspects de la réforme, notamment la fameuse « clause du grand-père », ou la question d'un report éventuel de l'âge légal de départ à la retraite. VIDÉO. Grève du 5 décembre : pourquoi le mouvement s'étend autant ? Macron, lui, entend montrer qu'il tient son cap : « J'aime ce caractère des marins, qui n'ont pas peur du risque. Quand il faut prendre la mer, les désaccords restent derrière, parce qu'il n'y a qu'un équipage, un seul, qui arrive au port, ou pas. Et le reste ne vaut que pour ceux qui ne prennent jamais la mer », a-t-il insisté pour rejeter les peurs des uns et des autres, et surtout répondre aux esprits rétifs à ce chantier que le président entend ...