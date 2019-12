Réforme des retraites : au sommet de l'Etat, la tension monte

« On n'a jamais été si proche du point de rupture au sommet de l'Etat », souffle un macroniste historique après cette étrange journée où Matignon et l'Elysée ont donné le sentiment -erroné ?- de diverger sur la réforme des retraites. Et notamment sur la question cruciale de l'âge pivot à 64 ans, qui concentre les flèches des syndicats réformistes et de plusieurs fidèles du chef de l'Etat, attachés à sa promesse originelle d'un régime universel par points.En fin de matinée, surprise, une déclaration « off » en provenance de l'Elysée informe les Français qu'Emmanuel Macron est « disposé à améliorer » le projet controversé ! Tout le monde comprend aussitôt qu'il s'agit de bouger sur le fameux « âge d'équilibre », dont la CFDT ne veut en aucun cas.Quelques heures plus tard, de l'autre côté de la Seine, Édouard Philippe reçoit avec le nouveau « monsieur retraites » du gouvernement, Laurent Pietraszewski, les syndicats et le patronat pour trouver une issue à la crise, à six jours de Noël et au lendemain d'une journée massive de manifestations. À la sortie, pourtant, nulle concession aux yeux de Laurent Berger sur les 64 ans, qui tempête : « On est très, très loin d'un accord. »Les services du Premier ministre et du président ont beau répéter en chœur la formule rituelle selon laquelle il n'y aurait « pas une feuille de papier à cigarette » entre les deux têtes de l'exécutif, c'est à y perdre son latin. Un ami du Premier ministre l'assure aussi, Philippe aurait avancé ce mercredi des ouvertures sur l'âge pivot, qui serait aménagé selon les carrières, la pénibilité. On n'y comprend plus rien...Acte de divorce ?Alors, divergence stratégique ou pas ? Selon nos informations, de sources concordantes, la réforme des retraites a donné lieu il y a quelques jours à une sérieuse explication de gravure entre l'Elysée et Matignon. En cause : des fuites dans la presse ...