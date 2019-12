Réforme des retraites : au sein de l'exécutif, de longs mois de cacophonie

Si la grève contre la réforme des retraites qui démarre jeudi 5 décembre s'annonce aujourd'hui massive, elle cultive aussi un paradoxe de taille : le flou général entourant ce texte qui, d'ailleurs, n'est pas encore écrit... « On n'y comprend rien, tout le monde est perdu », se lamente un ministre qui enfonce : « Le premier enseignement de cette réforme qui n'a même pas encore eu lieu... c'est qu'on aura été incapable de tenir un discours clair sur le moindre point. Et dès le début ». Entre revirements et contradictions maladroites, l'exécutif a tout fait pour régulièrement brouiller les pistes. Un paradoxe, pour un gouvernement qui, depuis des mois, claironne qu'il veut faire de la méthode et de la concertation son mantra !Sur le papier, la copie initiale semblait pourtant claire : créer un système universel de retraites « où un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé ». Voilà la promesse à laquelle s'était engagé Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle de 2017, avec la certitude de conserver « la spécificité de certains régimes » et même de maintenir l'âge légal de départ à 62 ans. VIDÉO. Grève de 1995 : les 3 semaines qui ont marqué la France Imbroglios, rétropédalages et opérations déminagesDeux ans et demi plus tard, patatras ! Voilà qu'à la réforme du système, le locataire de l'Elysée entend désormais ajouter un autre front : celui d'une réforme paramétrique. Traduction : équilibrer le régime, donc réduire la dette, en revoyant un des trois leviers possibles que sont la durée de cotisation, l'âge légal de départ ou le taux de cotisation. Pas simple, même pour un ministre chevronné. La preuve ? En mars dernier, Agnès Buzyn, en charge du dossier, se prenait les pieds dans le tapis en laissant entendre qu'il conviendrait « de proposer éventuellement un ...