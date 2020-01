Réforme des retraites : au Havre, l'opération «ports morts» suscite inquiétude et lassitude

A l'appel de la Fédération nationale des ports et docks CGT, une nouvelle opération « Ports morts » débute ce mercredi. Afin de protester contre la réforme des retraites, l'action sera menée dans les sept grands ports maritimes français de mercredi à vendredi inclus. Au Havre (Seine-Maritime), le désarroi des professionnels et des entreprises qui dépendent de l'économie portuaire est palpable.« Cela fait près de quarante jours que la vie du port est fortement impactée. Car lorsque les dockers cessent leur mouvement, ce sont les remorqueurs qui prennent le relais. Avec çà et là quelques jours d'accalmie ou une trêve à Noël, mais cela ne permet pas de travailler normalement », regrette avec amertume Véronique Lépine, la présidente du Groupement havrais des armateurs et agents maritimes.Entre 200 et 250 escales suppriméesSelon elle, d'ici la fin janvier, le nombre d'escales supprimées oscillera entre 200 et 250 depuis le début des mouvements sociaux. « Et un navire qui ne vient pas, c'est entre 1000 et 2000 conteneurs qui ne passent pas par Le Havre, voire plus ». C'est loin d'être négligeable même si le premier port français pour le trafic des conteneurs en voit passer près de 2,7 millions chaque année.La baisse d'activité pourrait atteindre entre 30 et 40 % sur le mois de janvier. Avec des conséquences immédiates sur l'ensemble de la chaîne logistique. Erwann Kérourédan est bien placé pour le savoir. A la tête du Club logistique du Havre, il représente 75 entreprises du secteur employant près de 6500 salariés et gérant la bagatelle de 750 000 m² d'entrepôts. « Un port, c'est une chaîne comparable à une mécanique d'horloger très efficace lorsqu'elle fonctionne normalement, mais qui peut vite se dérégler ». Et selon lui, les premiers effets sur l'emploi sont perceptibles, « en particulier sur les CDD et les intérimaires qui doivent rester chez eux ». LIRE AUSSI > Retraites ...