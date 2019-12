Réforme des retraites : allez-vous être concerné par le nouveau système ?

La réforme des retraites n'entrera pas en vigueur du jour au lendemain et elle ne concernera pas non plus tout le monde. Il s'agit « d'éviter l'écueil de la précipitation comme celui de la procrastination », a résumé le Premier ministre Édouard Philippe en détaillant le calendrier de l'application du nouveau système à points qui remplacera le système par trimestres actuel.Sans doute vous demandez-vous si vous être concernés par ce changement. Tout va dépendre en fait de votre âge, du système dont vous dépendez actuellement ou bien encore de votre date d'entrée sur le marché du travail. Voici les différents cas de figure.Vous dépendez du régime général et......vous êtes nés avant 1975. C'est le changement le plus important entre le projet initial et la version présentée par le Premier ministre. Alors que la réforme était censée s'appliquer aux personnes nées après 1963, elle ne concernera finalement que ceux nés à partir du 1er janvier 1975. Si vous êtes nés avant cette date, votre retraite continuera à être calculée jusqu'à la fin de votre carrière selon le système actuel. VIDEO. Retraite à points : « Rien ne changera pour les personnes nées avant 1975 » ...vous êtes nés entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 2003. Dans ce cas, la réforme des retraites vous concerne bel et bien mais la bascule entre l'ancien et le nouveau système ne s'effectuera pas dans l'immédiat. Pour les personnes qui pourront théoriquement prendre leur retraite à partir de 2037, le système par annuités va perdurer jusqu'en 2025, date à laquelle il sera remplacé par le nouveau mode de calcul par points. « La première génération concernée aura encore 70 % de sa retraite calculée selon l'ancien système », a résumé Edouard Philippe....vous êtes nés à partir du 1er janvier 2004. Les adolescents qui fêtent leur 15e anniversaire cette année ne devraient jamais connaître le système de ...