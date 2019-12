Réforme des retraites : âge pivot, entrée en vigueur... Les dix points à retenir des annonces d'Édouard Philippe

Son discours était attendu, mais n'a pas forcément calmé la fronde. Toujours est-il qu'Édouard Philippe a présenté ce mercredi à la mi-journée les grandes lignes de la réforme des retraites, après plusieurs mois de flou et de supputations.Le Premier ministre s'est exprimé au Conseil économique, social, et environnemental (Cese) au lendemain d'une seconde journée de manifestations en France.Le système actuel comportant 42 régimes de retraite sera fondu dans un seul cadre « universel », qui « refonde profondément les règles », a reconnu Édouard Philippe. Certaines des mesures annoncées avaient fuité dès la matinée. Voici ce qu'il faut retenir du discours d'Édouard Philippe.La fin des régimes spéciauxC'était annoncé, c'est désormais officialisé : la réforme à venir mettre fin aux régimes spéciaux de retraite. « Le temps du régime universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève », a asséné le chef de gouvernement.« La confiance sera plus forte s'il n'y a pas d'exception à l'universalité du système, le même pour le plombier ou l'informaticien, comme pour l'agriculteur, pour le chercheur, pour le député ou le conducteur du train. Ce sera le cas notamment pour le personnel politique », a-t-il renchéri, alors que les avantages réels ou supposés des élus sont souvent critiqués par les concitoyens. Une valeur du point alignée sur les salairesÉdouard Philippe l'a promis : la valeur du point sera « fixée par partenaires sociaux, avec la validation du Parlement ». « C'est un signe de reconnaissance et de transparence du travail des partenaires sociaux », a-t-il souligné. VIDÉO. Réforme des retraites : le point sera garanti dans la loi Concrètement, la valeur du point sera progressivement indexée « non pas sur les prix mais sur les salaires, qui augmentent plus vite que l'inflation ». Édouard Philippe a aussi promis la mise en place d'une « règle d'or pour ...