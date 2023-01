Réforme des retraites : âge de départ, durée de cotisations, retraite progressive… le détail des annonces

Le revenu vous présente les principaux points de la réforme des retraites. (© Freepik)

Au-delà du recul de l’âge légal de départ à 64 ans, la réforme des retraites présentée ce mardi par le gouvernement prévoit une série de mesures nouvelles. En voici les principaux points relevés par Le Revenu.

La première ministre, Elisabeth Borne, a présenté ce mardi 10 janvier 2023 la réforme des retraites qui passera en Conseil des ministres le lundi 23 janvier prochain.

Recul de l’âge de départ à 64 ans…

Mesure emblématique qui était pressentie ces derniers jours : l’âge légal de départ à la retraite passe de 62 ans à 64 ans. «Il sera relevé sur une durée de huit ans, à raison de trois mois par an pour aboutir à 64 ans en 2030», a indiqué Elisabeth Borne. Le point de départ est fixé au 1er septembre 2023 et non pas au 1er juillet comme cela avait été annoncé. Ceux qui sont nés avant le 1er septembre 1961 ne sont donc pas concernés par la réforme.

Concrètement, si vous êtes né entre le 1er septembre et décembre 1961, vous partirez à la retraite à 62 et trois mois. Si vous êtes nés en 1962, vous devrez attendre 62 ans et six mois, si vous êtes nés en 1963, il faudra patienter jusqu'à 62 ans et neuf mois, et ainsi de suite jusqu’aux personnes nées en 1968 qui seront les premières à partir à 64 ans (voir tableau en bas de l'article).

… mais départ possible à 58 ans pour les très longues carrières

Il y aura des exceptions : par exemple, ceux qui ont cotisé quatre ou cinq trimestres avant 16 ans pourront partir à 58 ans s’ils ont cotisé pendant 44 ans. Idem pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans (et