Réforme des retraites : à quoi s'attendre pour la manifestation du 17 décembre ?

Une nouvelle journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue le mardi 17 décembre. L'intersyndicale composée de FO-CGT-FSU-Solidaires et de quatre organisations de jeunesse a appelé à manifester, notamment à Paris.La préfecture de police de Paris a publié ce vendredi un arrêté, en prévision de cette journée de mobilisation qui devrait également accueillir des gilets jaunes.Une manifestation entre République et NationLe parcours est similaire, bien qu'un peu plus court, à celui de la manifestation du 5 décembre, contre la réforme des retraites. Mardi 17 décembre prochain, le cortège devrait s'élancer de la place de la République à 13h30 pour atteindre la place de la Nation. Il passera notamment par la place de la Bastille, qui avait été évitée le 5 décembre, puis la rue de Lyon et l'avenue Daumesnil avant d'atteindre Nation. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : la mobilisation s'étend« Les participants se rendront de la place de la République, dans le IIIe arrondissement, à la place de la Nation, dans le XIe, et emprunteront le boulevard du Temple, boulevard des filles du Calvaire, boulevard Beaumarchais, place de la Bastille, rue de Lyon, avenue Daumesnil, boulevard Diderot », peut-on lire dans le communiqué. Les commerçants obligés de fermerDans son communiqué, la préfecture de police rappelle les violences et dégradations qui ont eu lieu le 5 décembre, lors de la première journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Pour éviter de nouveaux débordements, la préfecture demande aux commerçants qui se trouvent sur le parcours de la manifestation de tirer leur rideau le 17 décembre.« Le préfet de Police a pris un arrêté obligeant le mardi 17 décembre les responsables des commerces, débits de boissons et restaurants, installés sur le parcours du cortège intersyndical à fermer leurs établissements le temps de la manifestation », informe le ...