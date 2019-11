Réforme des retraites : 62 % des Français soutiennent la grève du 5 décembre

64 % des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron comprend mal les difficultés sociales des Français, selon un sondage ViaVoice pour Libération.

Une manifestation de "gilets jaunes", le 16 novembre 2019 à Valenciennes. ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Les Français soutiennent la journée de grève du 5 décembre contre la réforme des retraites . Ils sont effectivement 62 % à se prononcer en faveur du mouvement social qui s'annonce d'ampleur dans les transports en commun, selon un sondage ViaVoice pour le quotidien Libération .

Les popularités du chef de l'Etat et du Premier ministre Edouard Philippe reculent en novembre. 57 % des Français ont une "mauvaise opinion" d'Emmanuel Macron (+3 points), contre 31 % une "bonne" (-1 point). 54 % ont une "mauvaise opinion" d'Édouard Philippe (+3 points), contre 32 % une "bonne" (-2 points).

Pour un changement de politique

Les personnes interrogées sont mécontentes de la politique économique et sociale de l'exécutif, qui doit en "changer" selon 75 % d'entre elles. Dans le détail, 35 % estiment que le gouvernement doit "changer totalement" et 40 % "en grande partie" de politique. 18 % seulement sont d'un avis contraire.

Ils sont aussi 64 % à juger qu'Emmanuel Macron "comprend mal" les "difficultés sociales" - 31 % qu'il "comprend bien" -, et 59 % des Français ne lui font pas confiance pour y répondre - 29 % lui font confiance. 56 % des sondés ne font "pas confiance" au Premier ministre Édouard Philippe, 30 % lui font confiance.

Le coût de la vie, première difficulté des Français

Les personnes interrogées pensent en effet à une écrasante majorité (89 %) que la France traverse "actuellement une crise sociale". Au premier rang des "principales difficultés" rencontrées au quotidien : "le coût de la vie" (69 %) , "les inégalités sociales" et "le manque de moyens et de personnels dans certains services publics" (51 % chacun), "le financement des retraites futures ou actuelles" (49%). Ainsi 87 % se disent "solidaires" du mouvement social dans les hôpitaux, 74 % le sont de ceux "liés au dérèglement climatique", 62 % de celui "contre la réforme des retraites" , et 50 % des "gilets jaunes".

Mais ils sont très circonspects sur leur efficacité pour défendre leurs intérêts : seuls 12% considèrent l'action des syndicats comme le moyen "le plus efficace" pour défendre leurs intérêts, 16 % les "gilets jaunes", 17 % "autant les gilets jaunes que les syndicats", et 48 % ni les uns ni les autres. Au final, 46 % estiment que les mouvements sociaux à venir ne feront pas reculer le chef de l'Etat (38 % pensant le contraire).

Dans l'opposition, personne ne l'emporte

Quant aux leaders de l'opposition, aucun ne semble pouvoir faire mieux aux yeux des Français : ceux-ci sont 71 % à ne pas faire confiance à Jean-Luc Mélenchon pour résoudre les difficultés sociales, 66 % à ne pas faire confiance à François Hollande, 60 % ni à Marine Le Pen ni à Nicolas Sarkozy, 59 % à Marion Maréchal, 54 % à Olivier Faure, 53 % à Bernard Cazeneuve, 50 % ni à Xavier Bertrand, François Baroin ou Yannick Jadot.

Sondage réalisé en ligne du 15 au 18 novembre auprès de 1.003 personnes selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.