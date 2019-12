Réforme des retraites : 48 questions pour comprendre le débat

Les Décodeurs ont décortiqué le système actuel et celui envisagé par le gouvernement pour vous aider à y voir plus clair.

C'est « la mère de toutes les réformes », « une révolution », un véritable « big bang ». A moins que ce ne soit un « mirage », « une catastrophe » ou même le « hold-up du siècle ». Les promoteurs comme les contempteurs de la réforme des retraites voulue par le gouvernement n'hésitent pas à abuser des superlatifs pour qualifier la mesure, à la veille de la grève du 5 décembre.

Mais de quoi est-il vraiment question ? Que sait-on vraiment de ce projet, maintes fois annoncé et maintes fois repoussé, déjà détaillé dans un rapport en juillet mais qui fait encore l'objet d'une concertation ? De même, que penser du système existant, à la fois accusé de tous les maux et défendu comme un trésor national ?

Pour tenter d'y voir plus clair et vous aider à vous plonger dans ce débat, Les Décodeurs répondent à 48 questions sur le système actuel et celui qui pourrait le remplacer.