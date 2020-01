Réforme des retraites : 44000 manifestants à Paris selon Occurrence

Le rendez-vous avait été annoncé dès le 19 décembre. Des centaines de milliers de manifestants ont défilé ce jeudi contre la réforme des retraites dans de nombreuses villes en France, pour la quatrième fois en un peu plus d'un mois. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : la grève vue par des journalistes étrangersLe seul cortège dans Paris a rassemblé 44 000 manifestants, selon la société Occurrence, mandatée par un collectif de médias pour établir un comptage indépendant. La CGT a recensé de son côté 370 000 personnes dans la capitale. Quant au ministère de l'Intérieur, il a dénombré 56 000 grévistes dans les rues.À Paris, cela représente une mobilisation un peu inférieure à celle du 17 décembre (soit 72 500 participants selon Occurrence, 350 000 selon la CGT, et 76 000 selon le ministère de l'Intérieur).Le 5 décembre, ils étaient « seulement » entre 65 000 et 250 000, selon les versions du ministère de l'Intérieur et celle des syndicats. Le chiffrage d'Occurrence pour ce 5 décembre, 40 500, n'est pas à prendre en compte car il avait été sous-estimé à cause de problèmes pratiques et de la mise en place d'un itinéraire bis. Ce jeudi, dans tout le pays, la CGT revendique près d'1,2 million de manifestants. Quant au ministère de l'Intérieur, il avance le chiffre de 452 000 personnes. Le 5 décembre, qui marquait le premier jour de la grève et les premières manifestations, entre 806 000 et 1,5 million de personnes (selon le ministère de l'Intérieur ou d'après les syndicats) avaient défilé partout en France. La jauge avait baissé de plus de moitié le 10 décembre, avec un nombre de participants aux manifestations compris entre 339 000 et 885 000. Le 17 décembre, ils étaient 615 000 d'après les autorités, et 1,8 million selon les organisateurs. Reste à voir quelle sera l'attitude du gouvernement à l'issue de cette nouvelle journée de forte mobilisation. Les ...