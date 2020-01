Réforme des retraites : 44 000 manifestants à Paris

C'est le 36e jour de grève dans les transports et la quatrième grande journée de manifestations intersyndicales.Au-delà des trains, des bus et des métros, comme c'est le cas depuis le début du mouvement, l'Education nationale est encore une fois fortement mobilisée.A Paris, 56 000 personnes ont manifesté, selon le ministère de l'Intérieur, 370 000 selon la CGT. Les autorités ont compté Côté négociations, les discussions semblent bloquées et après un rendez-vous peu concluant mardi, le gouvernement rencontre à nouveau les syndicats ce vendredi.» Revivez les événements de cette nouvelle journée de mobilisation.19h30. C'est la fin de ce direct, merci de l'avoir suivi. 19h15. Selon le ministère de l'intérieur, 452 000 personnes ont manifesté en France ce vendredi, dont 56 000 à Paris. Lors de la précédente journée de mobilisation interprofessionnelle, le 17 décembre dernier, les autorités avaient compté 615 000 manifestants, dont 76 000 à Paris. La CGT a pour sa part revendiqué 370 000 manifestants à Paris ce jeudi. 19h05. Quelques images de la manifestation parisienne ce vendredi. LP / Arnaud Dumontier LP/Arnaud Dumontier LP/Yann Foreix LP/ Olivier Corsan LP/Olivier corsan LP/Arnaud Dumontier 18h45. 44 000 personnes ont manifesté à Paris (Occurrence). Lors de la précédente journée de manifestations et de grèves interprofessionnelles, le 17 décembre, Occurrence avait dénombré 72 500 manifestants dans la capitale.18h30 Le reste du cortège arrive place Saint-Augustin. Les tensions se sont apaisées dans la manifestation parisienne. La suite du cortège arrive à son point de chute, place Saint-Augustin, dans le calme.18h15. A Paris, 24 personnes ont été interpellées en marge des manifestations, selon la préfecture de police. #9janvier null A 18h00, les forces de l'ordre avaient procédé à 24 interpellations. pic.twitter.com/DSckiuSxq6-- Préfecture de Police (@prefpolice) January ...