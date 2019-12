Réforme des retraites : 339000 manifestants selon l'Intérieur, 885000 selon la CGT

L'essentiel :Selon le syndicat Force Ouvrière, 180 000 manifestants ont défilé à Paris, contre 250 000 la semaine dernière. Le cabinet Occurrence a lui comptabilisé 27 000 manifestants dans la capitale.En régions, où plusieurs manifestations se sont déroulées dans le calme, la mobilisation était également en net recul. Au total, en France, 339000 manifestants ont défilé selon l'Intérieur, 885000 selon la CGT.A 18h45, la préfecture de police comptabilisait 30 interpellations à Paris.Dans les transports, la grève se poursuit avec de fortes perturbations à prévoir encore ce mercredi. » Revivez le déroulement des manifestations19h30. C'est la fin de ce direct, merci de l'avoir suivi. 19h04. Une manifestation sauvage en cours vers le quartier du Marais à Paris. Plusieurs personnes, parties des Halles, se dirigeraient vers le Marais. Banderoles déployées. Le cortège tourne dans le Marais #manif10decembre pic.twitter.com/glN7bZ7mg5-- Pierre Sautreuil (@pierresautreuil) December 10, 2019 18h44. A Toulouse, la lacrymo termine dans la voiture. Comme le constate un journaliste présent sur place ,un agent des forces de l'ordre a tiré une grenade lacrymogène qui a terminé sa course... dans une voiture, et sous les yeux de son propriétaire furieux. Un agent des forces de l'ordre à raté son lancer de lacrymogène qui atterrit dans la voiture d'un homme. Ce dernier ne peut que regarder le gaz se déployer dans sa voiture#Toulouse #grev10decembre #10decembre pic.twitter.com/JK3V2XMLzb-- Hugo Murail (@HMurail) December 10, 2019 18h25. Et en régions ? Dans la plupart des grandes villes, la mobilisation est aussi en baisse. Les autorités annoncent 12 000 participants à Toulouse et à Marseille (contre respectivement 33 000 et 25 000 jeudi dernier), 9 500 à Lyon (contre 21 000), 9 000 à Bordeaux (contre 20 000), 9 000 à Nantes (contre 19 000). A Montpellier, on a même compté trois fois moins de monde dans le cortège, avec 6 400 ...