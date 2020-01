Réforme des retraites : 24 heures chrono pour trouver un compromis

La fin de l'interminable feuilleton de la réforme des retraites serait-elle proche ? Pas sûr... Après 36 jours de mobilisation, des semaines de tractations houleuses, de discussions complexes et de portes qui claquent, l'esquisse d'un compromis entre le gouvernement et la CFDT semble bien loin d'être acquise.Un exemple ? « On n'est pas loin d'un accord », rassurait un pilier de la majorité ce mercredi après-midi... Espoir douché quelques heures plus tard par le secrétaire général du syndicat réformateur. « On est encore loin d'un accord », a renvoyé Laurent Berger, ce mercredi, en fin de journée. Manière pour lui, aussi, de faire monter la pression à la veille d'une nouvelle journée de grève, autant que de faire monter les enchères avant une réunion importante à Matignon, vendredi.Édouard Philippe a en effet convié les partenaires sociaux à un nouveau rendez-vous. L'espoir d'une sortie de crise avec cette main tendue pour évoquer les contours de la « conférence du financement ». Une proposition de la CFDT, qui souhaite que les questions financières soient tranchées ultérieurement (d'ici fin juillet) pour tenter de faire sauter l'introduction d'un âge pivot à 64 ans dans le projet de loi. Le Premier ministre, lui, reste au contraire très attaché à l'objectif de livrer un texte sans déficit. Et pour Édouard Philippe, l'âge pivot est le meilleur moyen d'y parvenir à ce stade.Il a du reste demandé à Laurent Berger de lier le calendrier de cette fameuse conférence du financement à celui de la réforme des retraites. « C'est l'esprit, nous confirme son entourage. Un bon compromis, c'est chacun qui fait un pas et qui sait qu'il n'a pas violé ses principes. » En clair : personne ne doit perdre la face. Ni Édouard Philippe, ni Laurent Berger, qui a fait de l'âge pivot un repoussoir absolu.Scénario alambiquéAlors pour tenter de trouver le chemin d'un compromis, à tous les ...