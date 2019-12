Réforme des retraites : 12,5% de grévistes attendus dans les écoles mardi, 35% à Paris

Ils étaient 51% de grévistes jeudi dernier, pour la première grand journée de manifestation.

Une salle de classe à Paris, le 2 septembre 2019. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Le taux de grévistes parmi les enseignants du premier degré est attendu à environ 12,5% mardi 10 décembre, pour l nouvelle journée de manifestations contre la réforme des retraites, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur France Inter.

"C'est très différent d'une région à l'autre, Paris en particulier dénote par un taux de grève plus important, autour de 35%" , a ajouté Jean-Michel Blanquer. Jeudi dernier, ils étaient 51% de grévistes dans le primaire et 42% dans le secondaire, selon le ministère (autour de 70% selon les syndicats), des taux records depuis 2003.

Mardi, les enseignants sont à nouveau attendus dans la rue pour la deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, dans laquelle les enseignants ont potentiellement beaucoup à perdre.

HAUSSE DES PRIMES CONTRE RÉFORME DES RETRAITES

Selon le projet de réforme, leur retraite ne serait plus calculée sur les six derniers mois de salaire, mais sur l'ensemble de leur carrière. En contrepartie, les primes seraient intégrées. Or les professeurs, notamment du primaire, n'en touchent quasiment pas.

Interrogé sur les moyens de compenser cette possible perte, via des hausses de salaires ou de primes, M. Blanquer a répondu que cela pouvait "être un peu des deux, ça se discute", mais, a-t-il ajouté, "les primes c'est le sujet sur lequel il y a du retard". "Puisque les professeurs, s'ils devaient perdre au titre du système de retraite ce serait parce que, justement, aujourd'hui, leurs primes sont plus basses que celles des fonctionnaires comparables", a précisé M. Blanquer.

Le ministre a ensuite affirmé que "s'il y avait le retrait de la réforme", une "hypothèse d'école [qui] n'arrivera pas", les professeurs en seraient les "principales victimes", puisque "tout un pan de la justification (des hausses de primes, ndlr) ne serait plus là".