Réforme des retraites : 12,4% de grévistes dans les écoles, 35% à Paris

Pour les parents, la double galère continue. En plus des difficultés pour se déplacer, il faut encore trouver des solutions alternatives pour garder les enfants. Car, comme jeudi dernier, de nombreuses écoles sont fermées ce mardi, malgré une baisse de la mobilisation chez les profs vendredi. Ce regain correspond en fait au nouvel appel à la grève interprofessionnelle lancé par les syndicats et coïncide avec une nouvelle grande manifestation à Paris. Environ 12,4% des enseignants du primaire et 19,4% dans le secondaire devraient être en grève en France ce mardi, a indiqué le ministère de l'Education nationale. « C'est très différent d'une région à l'autre, Paris en particulier dénote par un taux de grève plus important, autour de 35% », a expliqué le ministre Jean-Michel Blanquer au micro de France Inter. Une mobilisation forte jeudi, en baisse vendrediJeudi, au premier jour de la grève contre la réforme des retraites, les enseignants s'étaient très fortement mobilisés : 51,15 % dans le primaire et de 42,32 % dans le secondaire (collèges et lycées), selon le ministère de l'Education nationale. Les syndicats avaient avancé des chiffres bien supérieurs : 70 % dans le primaire selon le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, et 75 % dans le secondaire, selon le Snes-FSU (premier syndicat du secondaire). Vendredi en revanche, le taux de grévistes était de 4,55 % dans le primaire et de 5,42 % dans le secondaire (collèges et lycées), selon le ministère. LIRE AUSSI > Grève : peut-on dormir ou emmener ses enfants au travail ?Selon les syndicats, la réforme des retraites pourrait pénaliser la profession si elle ne s'accompagne pas de revalorisations salariales. Des simulateurs ont circulé ces dernières semaines, agitant la menace de pertes pouvant aller jusqu'à 900 euros par mois. « La colère a été attisée par ces simulateurs qui disaient des choses inexactes », a pour sa part commenté le ministre ...