Réforme des APL : dès janvier, un nouveau mode d'emploi

À partir d'aujourd'hui, les 6,5 millions de bénéficiaires de l'Aide personnalisée au logement (APL) vont recevoir un courrier de leur Caisse d'allocations familiales (CAF) expliquant les tenants et aboutissant de la réforme des APL qui doit prendre effet au 1er janvier prochain.Cette réforme initiée par le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, vise à corriger un décalage qui a pu mettre en difficulté bien des allocataires : la prise en compte des revenus de l'année N-2 (actuellement 2017) dans le calcul des droits aux APL, avec révision une fois par an, en janvier. En revanche, elle n'aura aucun effet sur les 800 000 étudiants qui en bénéficient, même s'ils travaillent à côté de leurs études.Une aide sous conditionsPour mémoire, les APL sont des allocations versées par les CAF (la Mutualité sociale agricole pour les agriculteurs) aux locataires de logements conventionnés, y compris du secteur privé, et aux propriétaires remboursant un prêt pour l'achat de leur résidence principale. Son montant est conditionné par les revenus et la composition du foyer, la localisation du logement et le patrimoine du ménage. Il a été réduit de 5 euros par mois en 2017. Son plafond est actuellement de 258,09 euros/mois.À partir de janvier 2020, si rien n'a changé ni dans la composition de votre foyer ni dans vos revenus au cours des douze derniers mois, alors rien ne changera pour votre allocation logement au cours des trois prochains mois. A contrario, un changement de revenus, des personnes en plus ou en moins dans le logement, des charges nouvelles (pension alimentaire...) se traduiront au plus tard dans les trois mois par une modification des prestations. Finie donc la prise en compte de revenus anciens au moment où vous vous retrouvez dans le besoin.Aidé par le prélèvement à la sourceCette actualisation du calcul des droits est facilitée par le prélèvement à la source qui va permettre aux CAF de ...