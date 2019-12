Réforme de la haute fonction publique : révolution en vue à l'ENA

L'École nationale d'administration publique a du souci à se faire. Le prestigieux établissement semble menacé par le rapport de Frédéric Thiriez sur la réforme de la haute fonction publique. Selon les informations publiées par Le Monde, l'ENA devrait connaître une importante mutation. Précisément, l'ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP) a imaginé un nouveau système.Lire aussi ENA : pourquoi tant de haine? ?Ainsi, le premier étage de ce nouveau système pourrait être un tronc commun cogéré par les administrateurs civils (ENA), les magistrats (École nationale de la magistrature), les cadres de la territoriale (Institut national des études territoriales), les commissaires de police (École nationale supérieure de la police) ou encore les cadres de la santé publique (École des hautes études en santé publique). En plus des stages et des cours, Le Monde précise que les élèves seront réunis pour découvrir « la réalité du terrain » lors d'une « préparation militaire » de trois semaines. Six à douze mois de tronc commun qui précèdent l'arrivée dans une école spécifique.Le concours changeAutre nouveauté : « L'ENA nouvelle manière accueillera les futurs administrateurs, comme aujourd'hui, mais aussi les ingénieurs des grands corps techniques de l'État », rapporte Le Monde. Grâce à cet aménagement les diplômés de plusieurs grandes écoles seraient ainsi regroupés dans un même établissement...