Réforme de l'ISF : les dons aux associations ont chuté de 60% en 2018

En 2018, les associations n'ont collecté que 112 millions d'euros, contre près de 270 millions d'euros l'année précédente. Une déception pour les associations qui espéraient que les contribuables sortant de l'ISF reporte leurs dons sur la déclaration d'impôt sur le revenu.

Un cochon-tirelire (illustration). ( AFP / FRED TANNEAU )

Mis en place en 2018 en remplacement de l'Impôt sur la fortune (ISF), l'Impôt sur la fortune immobilière (Ifi) doit notamment stimuler l'activité en encourageant les contribuables les plus aisés à investir dans l'économie. Or, ce nouvel impôt a engendré des "effets indésirables" sans montrer d'impact positif à ce stade sur l'économie, estimait en octobre dernier un rapport du Sénat.

Les sénateurs dénonçaient notamment la baisse des dons effectués par les foyers touchés par la réforme, du fait d'une réduction globale de l'impôt payé , et cela malgré l'existence d'une exonération dite "Ifi-dons". Une étude publiée lundi 2 décembre par le réseau d'experts "Recherche et solidarités" et dévoilée par La Croix confirme ces craintes. Selon cette étude, la transformation de l'ISF en IFI a entraîné une chute de près de 60% des dons collectés et partiellement défiscalisés via ce dispositif.

Le nombre d'assujettis est passé de 358.000 (ISF) à 133.000 (IFI), le nombre de donateurs de 52.000 à 20.000, et le montant des dons collectés de 269 à 112 millions d'euros. Cela "marque une rupture par rapport à la tendance historique qui voyait les dons aux associations progresser année après année", souligne le quotidien catholique.

Autre déception, "ceux qui ont beaucoup gagné avec la disparition de l'ISF, n'ont pas profité de ce surcroît de pouvoir d'achat pour donner davantage" , déplore Jacques Malet, président du réseau d'experts Recherche et solidarité. En effet, les dons moyens des foyers les plus aisés sont passés de 1.271 euros en 2017 à 1.17 euros l'année dernière.

"Les experts et le gouvernement assurent qu'il est trop tôt pour dire où est allé l'argent économisé par ceux qui payaient l'ISF. Nous, nous savons maintenant qu'il n'est pas allé dans la générosité" , souligne Pierre Siquier, président de France générosités, l'organisme regroupant les grandes associations.

Une nouvelle baisse de dons en 2020 ?

Les associations s'inquiètent également que les dons ne reculent encore en 2020. En cause, la réforme de la défiscalisation du mécénat pour les grandes entreprises , présentée par le gouvernement comme la réduction d'une niche fiscale.

"On essaye de nous faire croire que le mécénat, c'est un truc de riches, mais au final ce sont les plus démunis qui seront impactés, via les associations d'intérêt général qui leur viennent en aide", a dit à l'AFP Boris Walbaum, le porte-parole des "Pélicans", collectif regroupant 65 associations et fondations.

Concrètement, la disposition en question réduit de 60% à 40% la défiscalisation pour les dons de plus de 2 millions d'euros . Cette mesure, qui devrait concerner 78 entreprises, a été approuvée vendredi par l'Assemblée nationale, et devrait être examinée cette semaine par la commission des finances du Sénat.

Selon le collectif "Les Pélicans" - qui regroupe notamment la Croix-Rouge, le Sidaction, APF France Handicap ou la Fondation des femmes -, la réforme entraînera forcément une baisse des montants donnés par les entreprises. Actuellement, les montants concernés - ceux qui dépassent 2 millions par donateurs - représentent une enveloppe globale de 400 millions d'euros par an.