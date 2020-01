Référendum sur le climat : «Obtenir l'arbitrage du peuple»

Emmanuel Macron demandera-t-il bientôt aux Français de donner leur avis sur les meilleures solutions à adopter pour lutter contre le réchauffement climatique ? C'est l'idée qu'il a soumise ce vendredi soir aux 150 personnes qui planchent depuis des mois sur ce sujet au sein de la Convention citoyenne sur le climat (CCC).Le chef de l'Etat souhaite « sur quelques mesures, en appeler à un référendum ». Depuis octobre, les citoyens tirés au sort dans le cadre de la CCC se sont réunis à trois reprises et ont auditionné des experts autour de cinq thématiques : se déplacer, se loger, se nourrir, produire, travailler et consommer avec en ligne de mire l'objectif commun de réduire l'empreinte carbone de la France.Thierry Pech, qui co-préside le comité de gouvernance de la convention citoyenne sur le climat, estime que le référendum est une manière d'élargir les décisions politiques au peuple.Vous avez dit que beaucoup de citoyens français « ont le sentiment que la politique se décide entre quelques personnes entourées d'une poignée de technocrates ». Ce référendum, c'est une réponse à ce que vous appelez ce « sentiment d'être ignoré » ?THIERRY PECH. Quand De Gaulle a lancé des référendums, c'était à la fois pour tempérer le pouvoir du Parlement et aller chercher la voix du peuple. C'est une façon d'élaborer des politiques publiques non plus dans les cabinets et les couloirs ministériels mais en convoquant les citoyens. Ce sont des moments rares où l'on estime que sur certaines questions, il convient d'obtenir l'arbitrage du peuple français. C'est un outil très puissant mais aussi très complexe.Quel genre de questions les 150 citoyens tirés au sort pourraient-ils soumettre à référendum ?Il y a des limites fixées dans la Constitution mais a priori rien n'est exclu. On peut par exemple demander aux Français s'ils sont pour ou contre l'interdiction de vendre des produits ou d'avoir ...