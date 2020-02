Référendum en Guinée : le coup de semonce de la Francophonie !

C'est un coup dur pour le processus électoral en Guinée. L'Organisation internationale de la francophonie (OIF), a décidé, lundi, de suspendre sa mission dans le pays, à six jours d'un double scrutin controversé. Ce dimanche, les Guinéens votent en effet pour élire leurs députés, mais aussi pour le référendum sur la Constitution proposé par le président Alpha Condé. Un vote organisé simultanément dénoncé par l'opposition comme une man?uvre du chef de l'État pour briguer un troisième mandat à la fin de l'année, alors que l'actuelle Constitution en limite le nombre à deux.Elle montre aussi du doigt un nombre disproportionné d'électeurs par rapport à la démographie du pays, et l'inscription, selon elle, de mineurs sur les listes électorales. Un constat que semble aujourd'hui partager l'OIF. En 2018, l'organisation avait mené avec l'ONU et l'Union européenne un audit du fichier électoral datant de 2015. L'audit dénombrait 2,49 millions d'électeurs dont la présence sur les listes était « problématique », rappelle la Francophonie, responsable de la mise en ?uvre des recommandations de cet audit, dans un communiqué publié lundi.Or, ces électeurs figurent toujours dans la base de données actuelle, observe l'OIF. Parmi eux, des électeurs décédés ou des doublons, dit-elle. Sur ces 2,49 millions de personnes, 98 % « ne disposent pas de documents permettant leur identification », annonce-t-elle. Dans ces conditions,...