Référendum au Chili : le foot comme point de départ

Dimanche, le Chili votera pour changer la constitution héritée de la dictature de Pinochet, et entrer dans une nouvelle ère. La conséquence d'un mouvement citoyen qui ébranle le pays depuis un an et auquel le football n'est pas étranger. Loin de là.

Aránguiz président

C'est une vieille tradition. Quand le sport chilien a un triomphe à fêter, il se retrouve Plaza Italia, une vaste place qui est aussi le centre névralgique de Santiago. C'est ici que le pays a célébré à grands renforts de percussion et de pyrotechnie ses deux victoires en Copa América (2015 et 2016). Là aussi que les fans de Colo-Colo ou de la U de Chile, les deux grands clubs de la ville, se réunissent pour fêter leurs titres de champion et leurs faits de gloire. Depuis plus d'un an, les résultats de la sélection n'encouragent pas à l'optimisme. Le championnat national, lui, a été mis en sourdine durant de longs mois par la crise sanitaire. Pourtant, tous les soirs ou presque (excepté pendant le confinement), la place est noire de monde et d'agitation fébrile en raison d'un gigantesque mouvement citoyen qui a fait vaciller le pouvoir. L'objectif de ce que l'on a appelé au Chili l'(le soulèvement) ? Renverser la table, changer le modèle ultralibéral et se débarrasser de l'héritage du pinochetisme. Rien à voir avec le football donc. Sauf que le mouvement citoyen qui a conduit à la tenue du référendum de dimanche pour obtenir une nouvelle constitution est intimement lié au sport roi. Explications.Le 18 octobre 2019, la hausse du prix des tickets de métro, a priori anodine, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'un mécontentement latent. Alors qu'une large part de la population chilienne a longtemps courbé l'échine devant certaines injustices et inégalités criantes, Santiago s'embrase. Au lieu de calmer le jeu, le président Pinera se déclareet s'invente un puissant ennemi intérieur. Immédiatement, les footballeurs réagissent. Le capitaine adoré de la sélection, Gary Medel, pas convaincu par la théorie de la cinquième colonne, dit que personne n'est en guerre, Claudio Bravo soutient le mouvement, Jean Beausejour hausse la voix. Les héros de ladonnent le ton. Pas un hasard pour l'historien et écrivain à succès Jorge Baradit :