Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Référendum ADP: Les signatures stagnent à un peu plus d'un million Reuters • 04/03/2020 à 15:59









RÉFÉRENDUM ADP: LES SIGNATURES STAGNENT À UN PEU PLUS D'UN MILLION PARIS (Reuters) - Le projet de référendum sur la privatisation d'Aéroport de Paris (ADP), lancée à la mi-juin, a recueilli près de 1,12 million de signatures, selon un décompte publié mercredi par le Conseil constitutionnel. Ce chiffre est très proche du comptage réalisé en décembre dernier et qui portait sur un peu plus d'un million de signatures. Pour être validée, la proposition de loi référendaire doit être approuvée par un dixième des électeurs inscrits, soit 4 .717 .396 de personnes, ce qui lui laisse ainsi peu de chance d'aboutir. "Au 4 mars 2020, 1.116.000 soutiens ont été enregistrés sur le site internet du ministère de l'Intérieur dédié à cette procédure", écrit le Conseil constitutionnel dans un communiqué. Le référendum sera clos le 12 mars prochain à minuit, ce qui ouvrira potentiellement la voie à un lancement de la privatisation par le gouvernement. La nervosité actuelle des marchés, liée à l'épidémie de coronavirus, pourrait toutefois inciter Bercy à attendre que la situation soit stabilisée. L'Etat français détient actuellement 50,6% d'ADP. Le projet de privatisation, qui doit prendre la forme d'une concession limitée à 70 ans, figure au rang des cessions d'actifs publics prévues dans le projet de loi Pacte (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) voté au printemps. (Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.