Réélue en Ile-de-France, Pécresse réclame "une France vraiment décentralisée"

Valérie Pécresse, réélue présidente de la région Ile-de-France s'adresse aux membres du conseil régional, le 2 juillet 2021 à Saint-Ouen, près de Paris ( AFP / MARTIN BUREAU )

Réélue officiellement vendredi à la tête de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse (Libres!) a réclamé une "France vraiment décentralisée" et annoncé vouloir mettre sur les rails 80% de ses engagements d'ici à la fin de l'été, quand elle dira si elle est candidate ou non à l'élection présidentielle.

La présidente (ex-LR) a été réélue à la majorité absolue par 125 conseillers régionaux sur 209, soit les 102 de son groupe (Libres!, LR et MoDem dissidents) et les 23 du groupe UDI, face à Paul Vannier (LFI) qui a voulu envoyer un "signal de résistance" et a obtenu 12 voix.

Les autres élus de gauche (53 au total), le RN (16) et LREM (15) ont voté blanc ou nul, ou n'ont pas pris part au vote.

"L'abstention historique qui a marqué ce scrutin (...) nous dit beaucoup sur l'hypercentralisation des pouvoirs", a déclaré l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy pour laquelle la "leçon de la gestion" de l'épidémie de Covid-19, "c'est que le centralisme est à bout de souffle".

"Dans cette crise, notre région s'est montrée plus agile que l'Etat", a estimé Mme Pécresse. Elle propose notamment que Pôle Emploi soit "décentralisé" et les Agences régionales de santé (ARS) placées sous la responsabilité des régions afin de parvenir à "une France nouvelle, (...) vraiment décentralisée et libérée".

Mme Pécresse, potentielle rivale à droite pour 2022 de Xavier Bertrand et de Laurent Wauquiez, réélus eux aussi dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, a dit vouloir faire voter et commencer à appliquer 80% de son programme "d'ici la fin de l'été": "effacement de la dette Covid pour 7.000 entreprises", prime de 6.000 euros pour l'achat d'un véhicule propre, doublement des "brigades régionales de sécurité" dans les lycées, création d'une agence régionale des travaux d'intérêt général (TIG) et d'une mutuelle régionale de santé... "En 2027, tous les lycées seront neufs ou rénovés", s'est-elle aussi réengagée.

En marge de la séance, les élus communistes, au nombre de sept, ont confirmé à l'AFP vouloir constituer leur propre groupe indépendamment des Insoumis, une décision que Clémentine Autain (LFI), candidate des deux partis, "regrette absolument".

Valérie Pécresse, réélue présidente de la région Ile-de-France, applaudie par les membres du conseil régional, le 2 juillet 2021 à Saint-Ouen, près de Paris ( AFP / MARTIN BUREAU )

"On a mené campagne ensemble", a abondé Paul Vannier qui juge "incohérente" cette décision qui reste encore conditionnée à l'abaissement dans le nouveau règlement du seuil, jusqu'ici fixé à huit élus, pour constituer un groupe.

Cheffe de fil des élus communistes, Céline Malaisé a expliqué à l'AFP vouloir ainsi "exprimer la diversité politique au sein de la gauche" et "faire vivre un héritage" politique.

