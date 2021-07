Réélu président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand promet de se battre pour sa région

Xavier Bertrand, réélu président de la région Hauts-de-France, lors d'une session du conseil régional, le 2 juillet 2021 à Lille ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Xavier Bertrand a été réélu sans surprise vendredi président du conseil régional des Hauts-de-France dans un hémicycle où la gauche fait son retour et a promis de continuer à agir "tambour battant" pour la région bien qu'il ait déjà déclaré sa candidature à la présidentielle.

"Mon énergie sera tournée pour continuer à me battre pour les Hauts-de-France et ses habitants", a assuré M. Bertrand après avoir été réélu sans problème par les 110 voix de sa majorité (divers droite, LR, UDI, MoDem) - qui en comptait 116 sous le mandat précédent - sur un total 170 élus.

Les deux autres candidats, les anciennes têtes de liste Sébastien Chenu (RN) et Karima Delli (union de la gauche et des écologistes) ont recueilli respectivement 32 et 28 voix.

Sous le mandat précédent, le FN constituait la seule opposition à la majorité de Xavier Bertrand, avec 54 élus. Xavier Bertrand, qui avait dû sa victoire en 2015 au désistement de la liste socialiste après l'arrivée en tête au premier tour de Marine Le Pen, est arrivé cette fois largement devant le RN aux premier et second tours.

Le président réélu a salué vendredi "un hémicycle davantage représentatif des forces politiques de la région", Karima Delli voyant dans le retour de la gauche une "très bonne nouvelle pour la démocratie" et promettant une opposition "intransigeante" mais "constructive".

Sébastien Chenu, qui est également porte-parole du RN, a appelé le président réélu à tenir compte de la "terrible leçon d'humilité" pour la majorité que constitue selon lui l'abstention.

"Nous continuerons à être la conscience sociale et patriote de cette assemblée au moment où, à peine élu, vous avez réaffirmé votre souhait, Monsieur le président, de voir l'âge de la retraite allongé jusqu'à 65 ans", a lancé M. Chenu, pointant le "cynisme d'une campagne électorale régionale lorsqu'elle n'est qu'un prétexte à une autre mission".

Dimanche, au soir de sa large victoire au second tour, Xavier Bertrand s'était dit prêt à aller à "la rencontre de tous les Français".

"Cela va être mené tambour battant - je ne sais pas faire autrement - mais j'ai bien l'intention de continuer à redresser la région et à redonner un maximum de fierté aux habitants des Hauts-de-France", a-t-il déclaré vendredi aux journalistes.

Présentant l'emploi et le pouvoir d'achat comme ses priorités, il a assuré savoir déléguer et pouvoir s'appuyer sur une équipe dans laquelle la maire d'Amiens Brigitte Fouré, son bras-droit Christophe Coulon et la maire de Calais Natacha Bouchart, entre autres, restent vice-présidents.

