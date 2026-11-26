Le 108e Congrès des maires à Paris

par Elizabeth Pineau

PARIS, 26 novembre (Reuters) - Réélu président de l'Association des maires de France et porté par ‌une dynamique dans les sondages d'intention de vote pour l'élection présidentielle de 2027, la maire libéral de Cannes (Alpes-Maritimes), David Lisnard, a dit jeudi son souhait de convaincre des ​électeurs de "tous horizons, y compris le RN".

Le candidat à l'Elysée a été largement reconduit mercredi à la tête de l'Association des maires de France, avec 72% des voix contre 62% en 2021, confirmant son ancrage dans le pays, où il brigue la fonction suprême avec un programme qui entend libérer le pays des normes et de la ​bureaucratie.

"Lisnard a fait une entrée dans le jeu assez flamboyante", a dit à Reuters Christian Le Bart, politique à Sciences Po Rennes. "Les candidats ont tous un atout, tous une faiblesse, Lisnard c'est la proximité mais il est loin ​de l'appareil étatique."

Très présent sur les réseaux sociaux, le maire de Cannes plaide pour ⁠une primaire de la droite et du centre ouverte au souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) et au candidat d'extrême droite Eric Zemmour (Reconquête), ce que refuse ‌résolument Edouard Philippe (Horizons).

Les derniers sondages d'intention de vote placent le maire de Cannes entre 10% et 12% d'intentions de vote, juste au-dessus d'Edouard Philippe mais loin de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, donnée autour de 35% au premier tour.

"Il y a 35% ​aujourd'hui de personnes qui votent Marine Le Pen. C'est pas 35% ‌de fascistes d'extrême droite. Donc ces gens-là, il faut arriver à leur parler, à ne pas être dans des ⁠postures de moraline", a dit David Lisnard jeudi sur France Inter.

"Il suffit de voir comme le RN me tape dessus comme des sourds, parce qu'ils comprennent bien que je les affaiblis potentiellement", a ajouté le candidat, qui a démissionné des Républicains pour créer le mouvement Nouvelle Energie.

"CE N'EST PAS ÇA, LA DROITE", DIT DARMANIN

A la question sa ⁠savoir quel serait son vote en ‌cas de finale présidentielle entre Marine Le Pen et Edouard Philippe, David Lisnard a refusé de répondre, provoquant l'ire du ministre de ⁠la Justice, Gérald Darmanin, soutien du maire du Havre.

"Au moment où de très nombreux messages racistes et antisémites des dirigeants d'extrême droite ressortent encore, David Lisnard ne veut toujours ‌pas dire, sur France Inter, qui il choisirait entre Édouard Philippe et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle", a-t-il écrit sur ⁠son compte X.

"Il n'y a plus aucune ambiguïté dans la compromission. Ce n'est pas ça, la droite", ajoute la ⁠garde des Sceaux, alors que de nouvelles ‌révélations de Mediapart et Le Monde attribuent des propos antisémites au président du RN Jordan Bardella, que l'intéressé dément.

Résolument libéral, ce qui amène certains observateurs à le comparer ​au président argentin Javier Milei, David Lisnard propose un projet qui tient sur trois piliers : "révolution" ‌de l'école, décentralisation et transformation écologique.

Il veut par exemple supprimer la carte scolaire et ainsi donner la liberté aux parents de scolariser leurs enfants là où ils le veulent, et prône la retraite par ​capitalisation.

A la différence d'autres candidats comme Bruno Retailleau, Edouard Philippe et Gabriel Attal, David Lisnard n'a pas membre d'un gouvernement d'Emmanuel Macron, au pouvoir depuis près dix ans, ce qui n'empêche par le RN de le surnommer en coulisses "Le Macron de la Croisette".

"Il a sollicité d'entrer dans le gouvernement de Michel Barnier. Je le crois ⁠très souple dans ses ambitions", a ironisé dimanche sur France 2 Marine Le Pen en référence à l'éphémère gouvernement dirigé par Michel Barnier, fin 2024.

"J'ai une difficulté avec quelqu'un qui considère que le Code du travail doit être passé à la broyeuse", a aussi considéré la candidate RN en réponse à la volonté affichée de David Lisnard de réduire les normes et de remplacer les CDI et CDD par un contrat de travail unique.

"Quand je vois ses propositions qui viennent à 99% du programme de Marine Le Pen, je ne comprends pas pourquoi il ne nous aide pas", a déclaré pour sa part sur BFMTV le député RN Jean-Philippe Tanguy.

(Reportage Elizabeth Pineau, avec la ​contribution de Michel Rose, édité par Benoit Van Overstraeten)