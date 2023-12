information fournie par So Foot • 22/12/2023 à 09:36

Reece James dénonce les critiques subies après sa blessure

Quelle idée de se blesser aussi ?

Reece James a annoncé s’être fait « opérer pour guérir son problème récurrent au tendon. » Le capitaine de Chelsea s’est, pour l’occasion, livré sur son compte Instagram à propos des nombreuses critiques qu’il peut recevoir à cause de ses blessures à répétition (il n’a joué que huit matchs de Premier Leaguecette saison, aucun dans son intégralité) : « Depuis cette blessure, j’ai eu un bon soutien mais davantage de haine et de négativité. Croyez-moi, je ne veux pas être blessé, je suis le plus heureux quand je joue au football. » …

LP pour SOFOOT.com