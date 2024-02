information fournie par So Foot • 11/02/2024 à 23:27

Réduit à dix, Nice chute face à Monaco après un match fou

Malgré un début d'année compliqué, l'AS Monaco se remet la tête à l'endroit face à des Niçois qui ont fini à dix (3-2). Le derby de la Côte d'Azur était électrique à souhait, et les Asémistes retrouvent une place sur le podium, juste derrière les Aiglons.

Nice 2-3 Monaco

Buts : Laborde (38 e , SP) et Guessand (74 e ) pour les Aiglons // Zakaria (16 e et 50 e ) et Golovin (77 e ) pour les Asémistes

Expulsion : Dante (55 e ) à Nice …

Par Florian PORTA pour SOFOOT.com