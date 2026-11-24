Plusieurs dispositifs permettent de réduire ses impôts avant la fin de l’année, sans compromettre ses objectifs patrimoniaux ni fragiliser son épargne ( Shutterstock )

Si la fin de l’année constitue une échéance fiscale importante, elle ne doit pas conduire à des choix financiers précipités. Voici les bons réflexes à adopter.

À quelques semaines du passage à 2027, il est tentant de chercher comment alléger sa prochaine facture fiscale. Les versements et dépenses éligibles réalisés avant le 31 décembre 2026 pourront être pris en compte lors de la déclaration de revenus au printemps prochain. Mais cette échéance ne devrait pas dicter vos décisions d’investissement. Avant de mobiliser une partie de votre épargne, mieux vaut vous demander ce que vous attendez d’un placement : préparer votre retraite, développer votre patrimoine ou financer un projet dans quelques années. La perspective d’une économie d’impôt ne doit pas reléguer ces objectifs au second plan.

Le PER, un levier fiscal au service de la préparation de la retraite

Le premier réflexe consiste à reprendre votre dernier avis d’imposition et à estimer vos revenus de 2026. Tous les avantages fiscaux ne fonctionnent pas de la même manière. Une déduction diminue le revenu soumis à l’impôt, tandis qu’une réduction vient directement diminuer l’impôt à payer. Le crédit d’impôt, lui, peut donner lieu à un remboursement lorsque son montant dépasse celui de l’impôt dû. Certaines de ces mesures entrent dans le plafonnement global des niches fiscales, généralement fixé à 10 000 euros par foyer et par an. Les dons et les versements sur un PER y échappent .

Si la préparation de la retraite figure parmi vos priorités, le plan d’épargne retraite (PER) mérite une attention particulière. Les versements volontaires peuvent être déduits de vos revenus imposables, dans la limite de votre plafond disponible et à condition d’avoir moins de 70 ans. Ainsi, un versement déductible de 5 000 euros permet une économie d’impôt de 1 500 euros si cette somme est intégralement retranchée de revenus taxés à 30 %. En contrepartie, l’épargne reste normalement immobilisée jusqu’à la retraite, sauf exceptions comme l’achat de la résidence principale. La fiscalité applicable à la sortie doit également être anticipée.

Des opportunités fiscales à considérer sur le long terme

Avec son PER individuel MATLA , BoursoBank permet d’estimer cet avantage fiscal grâce à un simulateur en ligne. Le contrat ne prévoit pas de frais sur les versements, les arbitrages en gestion libre ou la sortie. Les frais de gestion du contrat s’élèvent à 0,50 % par an, auxquels peuvent s’ajouter d’autres frais. Les épargnants peuvent sélectionner leurs supports eux-mêmes ou opter pour une gestion pilotée à horizon retraite, déclinée en trois profils : prudent, équilibré et dynamique. Les unités de compte présentent toutefois un risque de perte en capital.

D’autres dispositifs répondent à des objectifs patrimoniaux différents. La souscription au capital d’une PME éligible peut procurer une réduction d’impôt de 18 %, voire davantage pour certaines entreprises innovantes. Cet avantage suppose notamment de conserver les titres pendant au moins cinq ans, sans garantie de pouvoir les revendre facilement ni de récupérer sa mise. L’immobilier locatif offre également des possibilités, notamment avec le dispositif Denormandie, dont la réduction d’impôt peut atteindre 21 % pour douze ans d’engagement locatif. Le coût des travaux, la demande locative et les charges restent déterminants dans la rentabilité de l’opération.

La diversification des placements au service de ses objectifs

Il faut aussi distinguer les placements qui allègent l’impôt dès la souscription de ceux dont l’intérêt fiscal se manifeste dans la durée. BoursoBank propose, en complément du PER, plusieurs solutions d’investissement , dont l’assurance vie, le plan d’épargne en actions (PEA) et le compte-titres ordinaire. L’ assurance vie et le PEA bénéficient d’une fiscalité avantageuse sous certaines conditions, respectivement après huit et cinq ans de détention, sans permettre de déduire les versements du revenu imposable. Ces enveloppes peuvent contribuer à diversifier un patrimoine, à condition de bien apprécier leurs frais, leurs risques et leurs modalités de retrait.

Enfin, rien ne vous oblige à investir pour réduire vos impôts . Un don à une association éligible ou certaines dépenses de services à domicile peuvent ouvrir droit à des avantages fiscaux. Si votre capacité d’épargne est limitée, préservez d’abord une réserve disponible pour les imprévus. Il est également possible d’étaler son effort financier : le PER MATLA de BoursoBank permet de programmer des versements dès 50 euros par mois, modifiables ou suspendus à tout moment. Mieux vaut construire une stratégie adaptée à ses moyens tout au long de l’année que souscrire un placement uniquement pour respecter une échéance fiscale.