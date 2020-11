Réduire les dépenses, créer une taxe spéciale, annuler... Le casse-tête à haut risque de la réduction de la dette

Au moment où la crise fait exploser la dette publique française, le débat monte sur la manière dont il faudra, ou pas, la rembourser.

La dette française, qui atteignait 98,1% du PIB fin 2019 devrait s'envoler autour de 120% à la fin de l'année. ( AFP / JOEL SAGET )

Avec la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, la dette française s'est envolée. Alors qu'elle se montait à 98,1% du produit intérieur brut (PIB) fin 2019, elle devrait atteindre autour de 120% du PIB à la fin de l'année sous l'effet conjugué de l'effondrement de l'activité et de la flambée des dépenses pour soutenir les entreprises, le système de santé et les ménages. Si cette situation exceptionnelle est assumée par le gouvernement, il promet de ramener la dette à un niveau plus soutenable dès que l'économie aura retrouvé des couleurs.

"La dette que nous accumulons sera et doit être remboursée" , ont martelé à plusieurs reprises le ministre de l'Economie Bruno le Maire et celui des Comptes publics Olivier Dussopt. Pour ce dernier, la France doit "reconstruire une trajectoire des finances publiques qui soit à la fois crédible dans le temps et solide pour garder notre crédibilité sur les marchés financiers". Cela passera forcément par une plus forte maîtrise des dépenses à l'avenir, et des réformes, notamment celle des retraites, a aussi prévenu Bruno Le Maire.

Une commission sur l'avenir des finances publiques

Parce que le débat est sensible sur la question de savoir qui devra faire des efforts pour apurer cette dette, le gouvernement a missionné une dizaine de personnalités de tous horizons, dont l'ex-présidence du Medef Laurence Parisot ou les anciens ministres Marisol Touraine et Jean Arthuis, pour composer une commission chargée de plancher sur le sujet. Ont également été choisis le PDG d'Aéroport de Paris Augustin de Romanet, le directeur général de l'Insee Jean-Luc Tavernier et l'économiste italo-suisse Beatrice Weder di Mauro, qui a notamment conseillé les chanceliers allemands Gerhard Schroeder et Angela Merkel.

Le gouvernement attend de la commission qu'elle propose plusieurs scénarios pour ramener le déficit public et la dette dans les clous des règles européennes, en détaillant les efforts que ces options impliqueraient. "L'idée est d'éclairer le débat public dès à présent, à un moment où nous sommes pris par l'urgence", a indiqué Olivier Dussopt.

Une ressource dédiée ?

Le gouvernement, qui ne veut pas augmenter les impôts, envisage de cantonner le surcroît de dette issue de la crise et de le rembourser sur le long terme via une contribution dédiée, par exemple la CRDS, un prélèvement de 0,5% sur tous les salaires qui sert déjà à rembourser le trou de la Sécu et qui serait prolongé de plusieurs années.

Cette piste hérisse certains économistes, à l'instar de Thomas Piketty, qui y voient une augmentation déguisée des impôts, contrairement à ce qu'a promis le gouvernement. L'auteur de Capitalisme et Idéologie préconise plutôt "des prélèvements exceptionnels sur les plus aisés", qui auraient aussi l'avantage de réduire les inégalités qui se sont creusées avec la crise. D'autant que ce sont les ménages les plus aisés qui ont le plus épargné pendant la période.

Une annulation partielle ?

Certains vont plus loin et proposent que la Banque centrale européenne (BCE) annule une partie de la dette issue de la crise. Il s'agit uniquement d'"annuler la partie de la dette publique qui est détenue par la banque centrale", a expliqué mardi sur France Culture l'économiste Nicolas Dufrêne, signataire d'une tribune en ce sens avec d'autres économistes et des eurodéputés. "Cela représente 2.400 milliards d'euros à l'échelle européenne, dont 480 milliards d'euros à ce jour pour la France", et "la banque centrale est le seul acteur qui peut le faire (...) puisque la banque centrale crée de la monnaie et ne peut donc jamais être en situation de faillite", ajoute-t-il.

Ces idée est aussi défendue avec force ces derniers jours par l'ex-ministre socialiste Arnaud Montebourg, pour qui un remboursement de cette dette ne pourra pas se faire "sans des jacqueries et des révoltes". "On ne va pas avoir des plans d'austérité ad vitam aeternam pour rembourser une dette dans laquelle nous n'avons aucune responsabilité ni morale, ni politique, ni économique", a-t-il plaidé dimanche lors du Grand rendez-vous Europe 1 - Les Echos - CNEWS .

Impossible, répond la BCE. "Cela est interdit par le traité, car cela constituerait clairement du financement monétaire. Nous (...) ne sommes pas autorisés à financer les gouvernements", expliquait mi-septembre à l'AFP Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE. Au-delà de ce que permettent ou non les règles européennes, "on on ne peut pas l'annuler, (...) c'est une question de confiance absolument clé" vis-à-vis des épargnants et des investisseurs qui prêtent de l'argent à l'Etat français, a jugé mardi sur France Culture le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.