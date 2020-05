Réduction du chômage partiel : le plan du gouvernement fait tiquer le Medef

Par la voix de Muriel Pénicaud, l'exécutif a annoncé son intention de réduire la voilure dans la prise en charge de l'activité partielle. "Si on arrête le chômage partiel, le risque, c'est le chômage tout court", répond Geoffroy Roux de Bézieux.

Muriel Pénicaud, le 1er avril 2020, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

12,4 millions de salariés étaient concernés par des demandes de chômage partiel en début de semaine, selon les chiffres communiqués par le ministère du Travail. Evoquant un "palier" atteint, Muriel Pénicaud a confirmé mercredi 13 mai la réduction progressive de la prise en charge à partir de juin. "On a atteint le palier", a estimé sur France 2 Muriel Pénicaud, pour qui "ça commence un tout petit peu à sentir la reprise".

Ces chiffres élevés ne signifient pas pour autant que tous ces salariés seront effectivement mis en chômage partiel. L'employeur demande d'abord une autorisation large pour un certain volume de salariés, et ultérieurement une demande d'indemnisation pour les heures réellement chômées. Pour le mois de mars, seuls 48% des salariés couverts par une demande d'autorisation ont ainsi pour l'instant été placés en activité partielle ce mois-là.

Graphique monrant l'évolution des estimations de l'Insee concernant les pertes d'activité économique liées au confinement, par secteur d'activité ( AFP / )

Selon Muriel Pénicaud, 400.000 commerces rouvrent cette semaine, 50% des chantiers ont repris et l'industrie tourne à 60%. "On est sur la voie de la reprise, il faut l'encourager et l'accélérer", estime t-elle. Afin "d'encourager le système à repartir" le gouvernement va ainsi décider de faire "évoluer de façon progressive" le dispositif de chômage partiel à partir de juin en "baissant un peu" la part de remboursement aux entreprises.

"Maintenir le dispositif en l'état jusqu'à l'été"

Ce décision n'est pas au gout du Medef, qui a réagi par la voix de son président dans les colonnes du Monde. "Commencer à diminuer le niveau de prise en charge le 1er juin serait une erreur majeure parce que, dans une quinzaine de jours, les entreprises tourneront encore à un rythme faible. Il faut maintenir en l'état le dispositif de chômage partiel jusqu'à l'été. "Puis, à la rentrée, imaginer des mécanismes pour servir de passerelle afin de garder les effectifs et les compétences" , juge Geoffroy Roux de Bézieux dans Le Monde . "Si on arrête le chômage partiel, le risque, c'est le chômage tout court", met-il en garde.