Réduction de la durée d'indemnisation: la moitié des nouveaux chômeurs touchés, selon l'Unédic

Plus d'un nouveau chômeur indemnisé sur deux sera touché par la réduction de 25% de la durée d'indemnisation entrée en vigueur le 1er février, selon une étude de l'Unédic qui juge cependant "difficile" de prévoir son impact sur l'emploi.

Selon cette étude publiée fin février, 53% des allocataires auront une durée maximale d'indemnisation moindre avec les nouvelles règles.

La réforme prévoit une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi qui ont ouvert des droits depuis le 1er février. Un chômeur qui aurait eu droit par exemple à 12 mois d'indemnisation dans l'ancien système n'a plus droit qu'à neuf mois.

Un plancher minimal de six mois est préservé. Les premiers impacts sont donc attendus à partir du 1er août.

En moyenne selon l'Unédic, "le nombre d'allocataires indemnisés diminuerait de 12% en année de croisière (horizon 2027), par rapport à ce qu'il serait sans changement de règle, soit environ 300.000 personnes pour 2,5 millions d'indemnisés".

Cela représenterait en 2027 des "moindres dépenses" de 4,2 milliards d'euros.

Cette étude est cependant réalisée hors effets de conjoncture et de comportements.

Les économies seront ainsi plus importantes avec des effets de comportements, c'est-à-dire si certains allocataires retrouvent plus vite un emploi sous la pression de la réduction de la durée d'indemnisation.

Si l'Unédic reconnait "un consensus dans la littérature empirique scientifique pour dire qu'une réduction de la durée des droits au chômage induit une réduction de la durée moyenne passée au chômage", elle juge cependant "difficile de prévoir l'effet de la réforme sur l'emploi".

"Le fait que les chômeurs indemnisés retrouvent plus vite un emploi n'implique pas forcément une augmentation du volume d'emplois créés par les entreprises: y a-t-il plus d'emplois créés ou une rotation différente des salariés dans les embauches (emplois pris par des chômeurs indemnisés au lieu de chômeurs non indemnisés, inactifs, etc) ?", souligne-t-elle.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a dit espérer "100.000 à 150.000 retours à l'emploi" supplémentaires en 2023 grâce à cette réforme.

L'Unédic prévoit en outre une augmentation du nombre d'allocataires des minima sociaux. "Une partie des 300.000 personnes qui ne seraient plus indemnisées par l'assurance chômage serait prise en charge au titre de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou du RSA", note-t-elle.