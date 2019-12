Red Star : la ministre des Sports Roxana Maracineanu chahutée et exfiltrée !

Si la ministre des Sports Roxana Maracineanu a porté chance au Red Star, vendredi soir, elle a aussi quitté le stade Bauer de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) chahutée par quelques supporteurs. Après avoir assisté à la première période et le but du Red Star (1-0, 44e), la ministre a quitté le stade juste avant la reprise du jeu. Encadrée par des policiers en civil et des stewards du club et aux chants de supporteurs criant « Macron démission ! » « J'ai été interpellée par une personne qui avait un message politique à passer, résume la ministre. J'étais venue pour une prise de contact avec un club qui défend des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Il est situé à quelques pas du coeur des prochains JO de Paris 2024 et j'ai envie de le soutenir. je reviendrai... » La ministre des Sports, qui était cette semaine à Buenos Aires pour représenter le gouvernement français à la cérémonie d'investiture du Président argentin Alberto Fernández, est longtemps restée dans la loge du président audonien Patrice Haddad en compagnie de son mari, le journaliste Franck Ballanger, habitué des lieux.Sur une vidéo tournée à l'extérieur de l'enceinte, on voit un groupe de fans qui interpelle l'ex-nageuse au son de « Tout le monde déteste la ministre ». Un homme à capuche s'adresse directement à elle en la tutoyant à travers la grille : « Ici il n'y a personne qui est pour Macron, alors tu prends ta voiture et tu t'en vas. » Un liquide qui ressemble à de l'eau lui est lancée au dessus de la grille avant que Roxana Maracineanu ne s'engouffre dans sa berline. Après avoir appris l'incident, le président du Red Star Patrice Haddad est allé à la rencontre des supporters pour exprimer son mécontentement. L'échange a été assez tendu. « Je suis choqué par ce que j'ai vu et par l'attitude de quelques personnes qui dénotent avec les valeurs du club, nous a confié Patrice Haddad. L'un des valeurs de ...