information fournie par So Foot • 27/05/2023 à 11:40

Red Star, croire en sa bonne étoile malgré tout

Au bout d'une soirée au suspense insoutenable et malgré sa victoire contre le Stade briochin, le Red Star n'a pas validé sa montée en Ligue 2 à la suite des succès tardifs de ses concurrents. Un scénario cruel, qui n'empêche pas l'Étoile rouge d'envisager l'avenir sereinement. Reportage.

« Quand vous avez une dizaine de garçons qui pleurent dans vos bras, je peux vous garantir que ce n’est pas facile . » Les mots de l’entraîneur du Red Star Habib Beye, après la victoire insuffisante de ses hommes face au Stade briochin (2-0), traduisent la déception de tout un club d’avoir échoué pour quelques points à la montée en Ligue 2 lors d’une ultime journée de National étouffante (qui a, finalement, vu Concarneau et Dunkerque rejoindre le monde professionnel). Malgré une émulation toujours aussi forte autour de l’Étoile rouge et une restructuration accélérée ces dernières années avec l’arrivée de l’investisseur américain 777 Partners à l’été 2022 ou encore le projet de rénovation du stade, le club de Saint-Ouen n’est pas parvenu à remplir son objectif. Mais les fondations du club, créé par Jules Rimet en 1897, sont solides, et la déception d’aujourd’hui contraste avec l’espoir d’un futur radieux.

Sandwichs merguez, potentiel et romantisme

Tout avait pourtant parfaitement commencé ce vendredi 26 mai, aux abords du stade Bauer. Grand soleil, pinte(s) de bière, odeur de sandwichs merguez qui vient taquiner les narines… Et surtout beaucoup d’espoir, à quelques minutes de la rencontre capitale opposant le Red Star au Stade briochin pour le compte de l’ultime journée de National. Saad, chiquement habillé d’un béret bleu avec une clope au bec devant le bar l’Olympic, assure ne pas être stressé malgré l’enjeu de retrouver la Ligue 2 trois saisons après l’avoir quittée. « Le Red Star mérite de monter, tout est fait pour ça. On a un super public, ça concrétiserait le potentiel et les choses positives que le club fait depuis plusieurs années » , développe cet amoureux des Verts, converti à l’Étoile rouge depuis 5 ans.…

Par Thomas Morlec, à Bauer pour SOFOOT.com