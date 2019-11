Recyclage : la France encore loin de l'objectif européen

En 2008, l'UE s'était fixé comme objectif de recycler la moitié des déchets ménagers à l'horizon 2020. Le point à l'occasion de la semaine de la réduction des déchets.

Recycler 50 % des déchets ménagers d'ici à 2020 : tel est l'objectif que s'était fixé l'Union européenne en 2008. Une utilisation plus circulaire des matériaux permet de moins exploiter de ressources naturelles, d'économiser de l'énergie, de moins émettre de gaz à effet de serre, mais aussi de développer une filière économique qui vende les produits recyclés.

Depuis l'établissement de l'objectif européen, quasiment tous les Etats membres ont progressé dans ce domaine, y compris la France. A presque deux ans de l'échéance, et à l'occasion de la Journée mondiale du recyclage, mercredi 15 novembre, nous faisons le point sur la situation dans l'Union européenne.

Déchets ménagers : la France en retard

Dans son ensemble, l'Union européenne se rapproche de son objectif : alors qu'elle recyclait 36 % de ses déchets ménagers au moment de la directive de 2008, elle a fait passer ce taux à 46,4 % en 2015 (derniers chiffres disponibles sur l'organisme de statistiques européen Eurostat).

Cela recouvre des situations très disparates : l'Allemagne est ainsi pionnière avec 67,6 % de déchets ménagers recyclés, suivie de la Slovénie (57,8 %) et de l'Autriche (57,7 %), quand la France se situe en « milieu de tableau » avec 42,9 % et que certains Etats sont très largement à la traîne, comme la Grèce (18,9 %), la Roumanie (13,9 %) ou Malte (6,4 %).

Comme la plupart des Etats européens, la France progresse dans ce domaine, à un bon rythme, avec 13,9 points de plus entre 2005 et 2017, quand certains de nos voisins ont fait des efforts considérables : + 17,1 points pour le Royaume-Uni, + 29,2 points pour l'Italie et même + 28,2 points pour la Pologne, qui a rattrapé une partie de son retard en douze ans. La loi relative à la transition énergétique, adoptée en 2015, prévoit une augmentation de 10 % du recyclage des déchets ménagers en France d'ici à 2020.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr