Recyclage : ils cultivent des pleurotes grâce au marc de café

Vous jetez chaque matin votre marc de café avec regret, faute d'avoir su quoi en faire ? L'initiative « Marc contre Pleurotes », lancée en 2011, a décidé de remédier à la situation, en réfléchissant des années durant à la meilleure manière de réutiliser ce déchet organique. Jusqu'à parvenir à une idée ingénieuse : se servir du marc de café pour y faire pousser des pleurotes, un champignon au chapeau en forme d'éventail. « A la base, le pleurote croît sur des troncs d'arbre. Et comme le café est une baie, il contient de la cellulose, un des constituants du bois. Les deux ne pouvaient que s'entendre ! » s'enthousiasme Arnaud Bleu, un des cofondateurs de l'entreprise. Après avoir complété ce terreau insolite avec des copeaux de bois, on y ajoute du mycélium, la molécule à l'origine du champignon.Par la suite, des conditions dignes des plus beaux sous-bois sont recréées dans une cave des Yvelines, et quelques semaines plus tard, on peut savourer une poêlée de pleurotes à la crème. Pour assurer sa fourniture en substrat, l'entreprise a passé un partenariat avec différentes entreprises et cafés-restaurants, et passe récupérer du marc de café par kilogrammes chaque semaine. Une fois que les pleurotes ont poussé, ils sont distribués auprès de ces mêmes établissements et vendus en grande surface. Et le résultat de cette cueillette est loin d'être anecdotique puisque plus de deux tonnes de pleurotes sont ainsi cultivées chaque mois. Une grosse épongeSi vous n'êtes pas amateur de champignons, le marc de café a d'autres utilités. « Parce qu'il contient de l'azote et de bons nutriments, il va venir améliorer votre compost », expose Arnaud Bleu. « A une échelle microscopique, c'est une sorte d'éponge avec des cellules pleines d'air : un jardin d'Eden pour les lombrics et les bactéries. La vie de votre compost sera boostée », assure-t-il. Si vous n'avez pas de composteur, ...