Recyclage du plastique : b:bot, un collecteur de bouteilles intelligent venu de Rouen

Dans la galerie marchande de l'hypermarché Leclerc de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), 5000 visiteurs quotidiens, la file d'attente s'allonge devant la toute dernière nouveauté : la b:bot. Conçue par la société rouennaise Green big pour le recyclage de la matière plastique, la machine fabriquée dans la région dieppoise collecte les bouteilles d'une façon originale : en les réduisant en paillettes sous les yeux du consommateur.« Cela permet de faire tenir 3000 bouteilles dans un mètre cube. Et de produire une matière première de qualité », détaille Benoît Paget, l'un des trois associés à la tête de cette start-up de 14 salariés. Elle vient d'installer les 15 premières b:bot en Normandie et en région parisienne. « C'est pour nous une période de test d'endurance grandeur nature qui permet de détecter les améliorations que nous pouvons apporter. » En 2020, Green big espère atteindre la barre des 400 machines sur l'ensemble du territoire. LIRE AUSSI > Recyclage : la consigne des bouteilles en plastique, une fausse bonne idée ?Vendu entre 500 et 600 euros/t, quand habituellement son prix tourne autour de 250 euros lorsqu'il est compressé, le PET (polyéthylène téréphtalate) broyé est trié automatiquement par couleur par la b:bot. L'argent récolté permet ainsi de financer intégralement sa collecte et son transport. Et de distribuer une « prime » de 1 centime par bouteille rapportée. Ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui l'appareil collecte déjà près de 2500 bouteilles au quotidien et qu'un deuxième a été ajouté.« C'est surtout incitatif. Et chacun peut choisir entre prendre un bon d'achat ou faire un don », continue Benoît Paget qui espère qu'avec de telles initiatives le pourcentage de bouteilles plastiques recyclées en France augmentera. Aujourd'hui, il n'est que de 57 %. Le Parisien, partenaire de la consultation «Comment agir ensemble dès maintenant pour ...