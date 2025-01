Reçus par Bayrou, les syndicats agricoles attendent du "concret"

Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, principal syndicat agricole français, après une rencontre avec le Premier ministre François Bayrou à Matignon à Paris, le 13 janvier 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

Un an de mobilisation, quatre Premiers ministres, des promesses... "maintenant place aux actes!": les principaux syndicats agricoles sont reçus lundi matin à Matignon par François Bayrou, particulièrement remontés en pleine campagne pour les chambres d'agriculture.

"Nous avons dit au Premier ministre que nous sommes dans une course contre la montre pour apporter des solutions", a déclaré le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, à l'issue du rendez-vous en présence de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.

Après une année 2024 marquée par de forts aléas climatiques, de piètres récoltes et une flambée des maladies animales, les agriculteurs ont relancé cet automne leur mouvement de protestation, en ordre dispersé.

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard arrive à Matignon, à Paris, pour une réunion avec le Premier ministre François Bayrou et les syndicats d'agriculteurs, le 13 janvier 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

L'alliance syndicale majoritaire, FNSEA-JA, attend un calendrier de tenue des promesses obtenues à la suite de leur mobilisation en début d'année mais retardées par la dissolution puis la censure: suites du projet de loi d'orientation agricole, aides d'urgence, mesures fiscales, de "simplification"...

"Nous avons dit que cette course contre-la-montre avait aussi un rendez-vous d'étape qui est le Salon de l'agriculture qui aura lieu à partir du 22 février", a ajouté Arnaud Rousseau.

Une rhétorique reprise par les Jeunes Agriculteurs (JA), reçus à la suite de la FNSEA, avant la Coordination rurale et la Confédération paysanne.

"On estime que la fin du premier trimestre sera un bon temps d'évaluation", a déclaré dans la cour de Matignon son président Pierrick Horel, pour qui la présentation du budget à l'Assemblée devrait aussi permettre une première mesure de l'action du gouvernement pour les agriculteurs.

"L'absence d'annonces concrètes pourrait remettre le feu aux poudres", avait-il prévenu la veille dans Les Echos. "On a envie de passer un meilleur Salon de l'agriculture que celui de l'année dernière."

"Il n'est pas question de revenir sur les promesses faites en 2024", indiquait-on à Matignon en amont des rencontres en évoquant notamment les mesures de simplification ou la réponse à l'urgence sanitaire et économique.

"Si nous avons mesuré sa volonté d'apporter des réponses, nous le ferons comme depuis le début, avec des choses concrètes", a ajouté M. Rousseau lundi.

A la veille de sa déclaration de politique générale, François Bayrou, qui a souvent mis en avant ses racines paysannes, rencontre des syndicats en pleine campagne pour les élections au sein des chambres d'agriculture qui auront lieu du 15 au 31 janvier.

- Prudence -

La Coordination rurale, dont la délégation est actuellement reçue par François Bayrou, compte réclamer deux mesures immédiates, selon son secrétaire général Christian Convers: "un engagement précis pour une égalité des normes au niveau européen, et aussi arrêter les contrôles des exploitations au profit des contrôles des produits d'importation".

Le président des Jeunes Agriculteurs (JA) Pierrick Horel après la rencontre avec le Premier ministre François Bayrou à Matignon à Paris, le 13 janvier 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

Ces mesures, le Premier ministre peut les prendre tout de suite et "lui-même", pour "montrer sa volonté de garder l'agriculture en France", assure l'éleveur, qui se dit "dubitatif" quant aux autres réponses à attendre.

La présidente du syndicat, Véronique Le Floc'h, a également réclamé dimanche une "année blanche en termes de remboursements de prêts ou de paiement des charges sociales", au micro d'Europe 1.

La Confédération paysanne, pour sa part, montre la même prudence que les autres syndicats, mais pour des raisons différentes: elle est opposée aux modèles proposés par les textes de loi en attente.

Parmi ses priorités, des prix rémunérateurs et un accompagnement dans la transition agroécologique. Elle demandera aussi le renforcement des aides aux agriculteurs sinistrés de Mayotte, seule chambre d'agriculture contrôlée par l'organisation.

A ce sujet, "sur les élections professionnelles agricoles, on redira, car c'est encore possible, combien il est indispensable et urgent de faire évoluer le mode de scrutin" vers plus de proportionnel, ajoute sa porte-parole Laurence Marandola.

Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, à l'hôtel Matignon à Paris, le 13 janvier 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le mode de scrutin actuel favorise la liste arrivée en tête, qui obtient d'office la moitié des sièges aux chambres. A ce jour, l'alliance entre les JA et le syndicat historique FNSEA détient 97 chambres sur 101.

Mais sur le terrain, le duo voit son hégémonie contestée, notamment par la CR, depuis le mouvement de colère agricole de l'hiver dernier.

Lundi soir, ces quatre syndicats se retrouveront pour un débat télévisé, sur LCP, une première selon eux.