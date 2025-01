Reçus par Bayrou, FNSEA-JA veulent des actes d'ici au Salon de l'agriculture, la CR attend le discours de politique générale

Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, à la sortie d'une rencontre avec le Premier ministre à Matignon à Paris le 13 janvier 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

La FNSEA réclame d'ici au Salon de l'agriculture une concrétisation d'engagements budgétaires, fiscaux, législatifs obtenus l'hiver dernier et réitérés lundi par le Premier ministre François Bayrou, a indiqué son président Arnaud Rousseau, à la sortie d'une rencontre à Matignon.

Syndicat rival, la Coordination rurale, également reçue par M. Bayrou, a pour sa part indiqué attendre le discours de politique générale du chef du gouvernement, mardi, pour se prononcer les suites de sa mobilisation.

Le délai fixé au gouvernement "c'est demain (mardi). Nous espérons entendre les revendications, ou celles du moins qui ne coûtent rien à l'Etat, dans son discours de politique générale", a dit à la presse à la sortie sa présidente, Véronique Le Floc'h.

"Il n'y aura pas besoin d'appel à ce que les agriculteurs montent sur Paris, puisqu'ils pourront constater par eux-mêmes l'avancée ou la non-avancée des annonces du Premier ministre", a-t-elle ajouté, estimant que le Premier ministre lundi "semblait à la découverte de beaucoup de points", par exemple sur les contrôles des exploitations.

Le patron de la FNSEA avait précédemment évoqué "une course contre-la-montre pour apporter des solutions". "Il y a un an déjà nous étions sur ce perron (...) Nous avons dit (au Premier ministre, NDLR) que cette course contre-la-montre avait aussi un rendez-vous d'étape qui est le Salon de l'agriculture qui aura lieu à partir du 22 février", pour "lequel nous avons besoin que soit concrétisé ce que nous demandons".

Parmi les demandes du syndicat majoritaire figurent le vote d'un budget agricole de quelque 450 millions d'euros incluant des mesures fiscales, d'urgence face aux crises sanitaires, et un calendrier pour plusieurs textes de loi portant notamment des mesures de "simplification" des activités agricoles.

"Nous avons rappelé au Premier ministre que nous avions besoin qu'il s'engage. C'est ce qu'il a fait puisqu'il nous a dit que depuis quelques jours, il n'entend parler que de mur, mur budgétaire, mur politique... Face au mur agricole, il nous a dit sa volonté de faire en sorte de trouver des solutions, de franchir ce mur et d'apporter rapidement les solutions que nous attendons".

"Nous avons dit au Premier ministre que si nous entendions sa volonté de franchir le mur, si nous avons mesuré sa volonté d'apporter des réponses, nous le ferons comme depuis le début, avec des choses concrètes", a-t-il encore dit.

Le Salon de l'agriculture sera "un rendez-vous d'étape (...) Accueillir des hommes et des femmes politiques pour parler d'agriculture, c'est aussi leur demander de venir avec des résultats", a-t-il souligné, relevant que serait notamment suivi de près le vote du budget visé pour la mi-février.

Les Jeunes Agriculteurs (JA), reçus à la suite de la FNSEA, dont ils sont les alliés traditionnels, ont aussi trouvé "un Premier ministre à l'écoute". "Maintenant place aux actes, nous prenons rendez-vous au Salon de l'agriculture", a dit son président Pierrick Horel, estimant "que la fin du premier trimestre sera un bon temps" pour évaluer les actions.