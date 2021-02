Recul marqué des actions sur fond d'inquiétudes croissantes face aux ratés de la campagne de vaccination

Semaine du 25 au 31 Janvier 2021

Les actions ont brutalement corrigé après le fort rebond observé la semaine dernière, alors que les doutes grandissent sur la campagne de vaccination, notamment en Europe où les retards de livraison s'accumulent, amenant de nombreux pays à ralentir, voire même à stopper les injections faute de doses disponibles.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu -3.27% en cinq jours, soit quasiment 1'015 points, faisant fi des propos accommodants de la Réserve Fédérale. Le S&P 500 affiche pratiquement la même perte hebdomadaire (-3.31%, terminant ainsi le mois dans le rouge à -1.11%), tout comme le Nasdaq Composite (-3.49% sur la semaine). Le Russell 2000 fait pire (-4.39%). L'indice VIX a bondi de 51%, passant de 22 à plus de 33 en clôture. La volatilité a également été soutenue par la bataille boursière qui a opposé une coalition d'investisseurs particuliers à des hedge funds vendeurs à découvert de valeurs de moyenne capitalisation, obligeant ceux-ci à racheter en catastrophe leurs positions.

Tous les secteurs S&P ont fini dans le rouge, sans exception. L'énergie a été particulièrement impactée (-6.62%), bien que les stocks de brut américain aient fortement baissé (moins 9.9 millions de barils pour la semaine close le 22 janvier 2021). Les matériaux de base (-5.03%), les financières (-4.59%), les biens de consommation discrétionnaire (-4.42%) et les valeurs industrielles (-4.20%) n'ont guère fait mieux. La tech a également été touchée par ce retournement de tendance (-2.99%). Pourtant, Apple et Facebook avaient annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Mais rien n'y a fait, les deux titres ont plongé de -5.11% et -5.89% respectivement.

L'onde de choc à Wall Street a également durement frappé les bourses européennes et asiatiques. Le MSCI EMU a abandonné -3.01% sur la semaine (-1.39% sur le mois) dans un contexte délétère d'aggravation des mesures de confinement, suite à la progression de la pandémie de Covid-19. La tension monte sur le continent européen. Des émeutes ont même éclaté aux Pays-Bas en réaction aux couvre-feux. En Asie, les indices ont également plongé (Nikkei 225 en recul de -3.38% et Shanghai Composite de -3.43%).

Du côté des taux, les rendements des emprunts d'Etat n'ont pas chuté dans le sillage de la correction des actions. Ils sont restés relativement stables, le T-Note américain 10 ans finissant ainsi à +1.11%, et le Bund allemand de même échéance s'affichant à -0.52%. Les prix des obligations d'entreprise ont très légèrement baissé (notation « investissement » : -0.17% en Europe, -0.13% aux Etats-Unis ; haut rendement : -0.30% en Europe, -0.12% outre-Atlantique). A l'inverse, la dette émergente a plutôt résisté (+0.15% en devises locales), mettant ainsi un terme à trois semaines de pertes consécutives.

Enfin, les contrats à terme sur l'or se sont effrités (-0.48%), avec un dollar qui se raffermissait quelque peu (perte sur la paire EUR-USD limitée à -0.21%) alors que l'Allemagne et l'Espagne ont réussi à éviter la récession au quatrième trimestre et que la France a reculé moins qu'escompté.

