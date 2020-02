Reçu par Macron, Rutte veut un budget de l'UE sous strict contrôle

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a réaffirmé vendredi, à l'issue d'une rencontre avec Emmanuel Macron, que l'Union européenne devait maintenir ses dépenses sous "strict contrôle" au sommet exceptionnel des 27 sur le budget jeudi à Bruxelles.

La préparation de ce sommet, qui s'annonce difficile, a été le principal sujet de discussion du déjeuner à l'Elysée entre le président français et le Premier ministre néerlandais.

L'Elysée n'a pas fait de commentaires mais Mark Rutte a réitéré la position de son pays: "Etant l'un des principaux contributeurs (au budget), les Pays-Bas estiment que l'UE doit garder ses dépenses sous strict contrôle: des choix clairs doivent être faits", a-t-il indiqué dans un tweet.

Pour lui, "l'UE doit moins se concentrer sur les domaines traditionnels, comme l'agriculture, et davantage sur les principaux défis de notre époque, comme le changement climatique et les migrations".

"Les positions des Etats membres sont encore très éloignées et il y a beaucoup de travail à faire" d'ici à jeudi, a-t-il ajouté. Tout en soulignant: "La France et les Pays-Bas ont parfois des vues différentes mais partagent aussi de nombreuses convictions".

Les partis soutenant MM. Macron et Rutte appartiennent à la même famille politique au Parlement européen, Renew Europe.

A Bruxelles, les 27 Etats membres de l'UE vont devoir tenter de trouver un compromis sur le prochain "cadre financier pluriannuel" de l'UE (2021-2027).

Le président du Conseil européen, Charles Michel, propose un budget (2021-2027) de 1.094 milliards d'euros, soit 1,074% du revenu national brut (RNB) de l'UE. Cette proposition est inférieure à la demande de la Commission, qui a proposé 1,114% (soit un budget de 1.134 milliards d'euros à prix constants de 2018), et encore plus à celle du Parlement, qui préconise 1,3% du RNB de l'UE et qui doit donner son accord par un vote à la majorité.