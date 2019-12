Recruteurs de dons : «On dit 100 bonjours, 5 à 10 personnes s'arrêtent et 0,5% signe»

Une gavroche des temps modernes bondit au-devant des passants. Gabarit de moineau, elle porte un grand sourire aux lèvres et sur le dos un K-way vert pétant. Ce samedi, devant la gare Saint-Lazare, à Paris, Kristina, 24 ans, fait l'article pour la Ligue de protection des oiseaux (LPO).Une association qui « achète des hectares pour protéger la nature » parce que « 85 % des espèces ont disparu en quarante ans », apprend-on de son argumentaire express, devant une Parisienne pas encore descendue de son Vélib'. « Attends, je vais le garer et on continue », s'excuse Castille, 28 ans. Cinq minutes plus tard, elle sort son RIB pour une Kristina plus enthousiaste que jamais : « Bienvenue dans la famille ! »Castille vient de se faire « recruter » : elle s'est engagée à verser 15 euros par prélèvement automatique mensuel. Pourquoi cette association-là ? Pourquoi maintenant ? « Je ne sais pas trop. Je suis en avance pour mon train et puis je connais un peu la LPO, j'y ai fait un stage quand j'étais petite », confie la jeune femme.«On n'a pas le droit de cibler»« Il n'y a pas de règle. N'importe qui est susceptible de donner, c'est pour cela qu'on aborde tout le monde. On n'a pas le droit de cibler », assure Kristina. Son métier, recruteuse de rue, est en plein boom. Cette pratique, inventée par Greenpeace à la fin des années 1990, est devenue en deux décennies une source majeure de financement pour presque toutes les associations qui parviennent par ce biais à rajeunir le public de leurs donateurs. Action contre la faim, par exemple, tire près de la moitié de ses revenus de ce mode de collecte.Conséquence directe, les parvis des gares et des artères commerçantes foisonnent de ces jeunes en parkas bleues, vertes, jaunes, rouges, tous employés au smic par des sociétés sous-traitantes des ONG. Et c'est un succès : la collecte de rue échappe à la crise de la générosité que connaissent les autres modes de ...