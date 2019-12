Recrudescence de la rougeole : plus de 140 000 morts l'an passé dans le monde

Plus de 140 000 personnes sont mortes de la rougeole l'an passé selon un rapport que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publiée jeudi. C'est 15 % de cas mortels de plus qu'en 2017, note Science et avenir. Un comble alors qu'un vaccin efficace existe depuis 50 ans contre cette maladie très contagieuse qui affecte surtout les enfants âgés de moins de 5 ans.Les bébés et les très jeunes enfants sont les plus exposés au risque de contracter la rougeole, avec des complications potentielles comme la pneumonie et l'encéphalite (gonflement du cerveau), ainsi qu'une incapacité à vie ? dommages permanents au cerveau, cécité ou perte auditive.Les taux de vaccination stagnentToutefois, les taux de vaccination dans le monde stagnent depuis près d'une décennie. L'OMS et l'UNICEF estiment que 86 % des enfants dans le monde ont reçu la première dose du vaccin antirougeoleux dans le cadre des services de vaccination systématique de leur pays en 2018, et moins de 70 % ont reçu la deuxième dose recommandée, selon l'OMS.En 2018, les pays les plus touchés ? ceux ayant le taux d'incidence de la rougeole le plus élevé ? étaient le Liberia, Madagascar, la République Démocratique du Congo (RDC), la Somalie et l'Ukraine. Ces cinq pays représentaient près de la moitié des cas de rougeole dans le monde.La France concernéeFaute de vaccination, en France aussi, cette maladie est en pleine recrudescence. La rougeole avait pourtant quasiment disparu du territoire il y a 10 ans. LIRE AUSSI > Buzyn : « On est vu comme le pays capable de propager la rougeole dans le monde »Fin février, l'enfant d'un couple de touristes français l'a réintroduit au Costa Rica, où le dernier cas importé remontait à 2014. Le petit garçon de 5 ans, qui aurait contracté le virus dans l'Hexagone, n'était pas vacciné. L'OMS recommande une couverture vaccinale de 95 % avec deux doses de vaccin antirougeoleux dans chaque pays ...