Recours au 49.3 : l'opposition scandalisée par le « passage en force »

Le gouvernement a décidé de couper court aux échanges à l'Assemblée nationale concernant le texte de la réforme des retraites. Edouard Philippe a annoncé samedi l'utilisation du 49.3 pour faire adopter ce texte sans vote. Le projet de loi sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures, est votée par l'Assemblée nationale. De quoi provoquer l'ire des oppositions."On est passé en force par dessus la volonté des Français (... ) on est passé en force par dessus l'avis du Conseil d'Etat, on est passé en force par dessus les syndicats et maintenant il s'agit de passer en force par dessus l'Assemblée", a dénoncé dans les couloirs de l'Assemblée l'insoumis François Ruffin, très remonté, qui a confirmé une motion de censure de gauche à venir. Julien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée, a confirmé que les députés LR avaient déjà déposé une motion de censure ."Nous avons refusé toute velléité de motion commune", a-t-il précisé.Lire aussi Coignard ? Retraites : le mistigri du 49.3"Vote sanction" aux municipales ?Les réactions négatives se sont enchaînées, à droite comme à gauche, après l'annonce de l'utilisation du 49.3. Christian Jacob, le patron des Républicains, a pointé du doigt "une nouvelle preuve de faiblesse de la part du Premier ministre", tandis qu'Olivier Faure, son homologue du PS, a souligné qu'Edouard Philippe avait préféré "la brutalité du 49.3 au débat"....