Record pour une photo de Dora Maar lors de la vente de la collection de Roger Thérond

Une photographie de Dora Maar a été achetée pour un montant proche de 400.000 euros, record mondial pour cette artiste ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Une photographie de Dora Maar a été achetée pour un montant proche de 400.000 euros, record mondial pour cette artiste, lors de la vente aux enchères à Paris de tirages issus de la collection de l'ancien directeur de Paris Match Roger Thérond, a annoncé mardi la maison Christie's.

Cette photographie en noir et blanc de Dora Maar (1907-1997), "Sans titre (Mannequin-Étoile)", a été prise vers 1935. Acquise pour 396.800 euros, elle montre une femme en robe du soir, de dos, dont la tête est dissimulée par une grande étoile pailletée.

Organisée vendredi et samedi et objet d'une exposition durant six jours, cette vente regroupait quelque 300 tirages et a totalisé 4,8 millions d'euros. Elle ne portait que sur une infime partie des quelque 3.000 photos acquises tout au long de sa vie par Roger Thérond, à l'origine du célèbre slogan "Le poids des mots, le choc des photos", disparu en 2001.

Parmi les lots, "nombre de trésors et chefs d'œuvre de la photographie française du XIXe siècle ont atteint des montants remarquables", a souligné Christie's dans un communiqué.

C'est le cas d'un ensemble d'épreuves réalisées par Gustave Le Gray, pionnier français de la photo (1820-1884). L'album "Voyage dans la Haute-Egypte pour les Altesses, les Princes héréditaires fils de S.A. Ismaïl Pacha , Vice-Roi d'Égypte", a été acheté pour 768.000 euros.

Deux daguerréotypes du baron Jean-Baptiste Louis Gros (1793-1870) ont été acquis pour 307.200 et 300.800 euros. Le premier, une vue de l'Acropole d'Athènes prise dans les années 1850, a été préempté par le musée d'Orsay à Paris.

"Dans un contexte marqué par un ralentissement ces dernières années, ces résultats témoignent de l'intérêt soutenu que suscitent les œuvres majeures auprès d'un public international qui dépasse largement le cercle des collectionneurs spécialisés", a commenté Elodie Morel-Bazin, directrice du département photo de Christie's en Europe, citée dans le communiqué.