Record : le plus vieux couple du monde fête ses 80 ans de mariage

Cette année-là, le pape Pie XI meurt, le Belge Sylvère Maes remporte le Tour de France devant le Français René Vietto et Hitler envahit la Pologne provoquant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1939 et le 22 décembre, au Texas, loin des tumultes de la fin de la Grande Dépression aux Etats-Unis, Charlotte et John se disent « oui ». Un petit adverbe d'affirmation faisant des époux Henderson, 80 années plus tard, le plus vieux couple en vie du monde, selon le livre Guinness des records. Cette référence au niveau international leur a d'ailleurs remis un certificat officialisant leur nouveau statut, le 13 novembre.A bientôt 107 ans, John a le même sourire franc de sa jeunesse. On devine, derrière les poids des décennies, la carrure qui fut imposante de l'ancien « guard » dont le rôle était de protéger le quarterback et de creuser des brèches au football américain. Seules des lunettes sont venues se poser sur son nez depuis. Un signe du temps qui file qu'arbore aussi Charlotte, 105 ans aujourd'hui. Coquette, la centenaire a gardé le carré flou de sa chevelure d'antan ainsi que sa silhouette gracile. En les regardant, difficile de s'imaginer que ces deux-là ont passé le cap des 100 ans et s'apprêtent à fêter leurs noces de chêne.Pour l'heure, le record de longévité pour un mariage reste détenu par Zelmyra et Herbert Fisher, unis pendant 86 ans et 290 jours jusqu'à la mort du second en 2011. Encore un couple américain. Lorsqu'on les interrogeait sur le secret de leur longévité maritale, les Fischer conseillaient « de se respecter, de se soutenir, et de communiquer l'un avec l'autre ». « Être fidèle, honnête et vrai » aussi.« J'ai tout de suite compris que c'était elle »A cette même question, John Henderson répond ainsi à la presse américaine : « vivre sa vie avec modération et être attentif à son épouse », il loue également « une attitude positive » pour faire durer un couple ...