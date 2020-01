Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Record en carrière pour Gordon, incroyable come-back des Kings Reuters • 28/01/2020 à 10:39









Record en carrière pour Gordon, incroyable come-back des Kings par Hugo Chalmin (iDalgo) Au lendemain du décès tragique de Kobe Bryant, six rencontres étaient au programme cette nuit en NBA, dont une entre les Rockets et le Jazz. C'est sans Harden, Westbrook et Capela que Houston a fait le déplacement à la Vivint Smart Home Arena. Et grâce à un Eric Gordon stratosphérique, auteur de 50 points, les Texans se sont imposés 126-117. Record en carrière pour SplashGordon. Quant à Rudy Gobert, il termine avec une belle ligne de statistiques (12 points et 14 rebonds). Dans le Minnesota, les Kings sont revenus de nulle part pour décrocher leur 17ème victoire (pour 29 défaites) de la saison. Mené de 17 points à l'entame du dernier quart-temps, Sacramento n'abdique pas et arrache une prolongation. Portés par un Buddy Hield à 42 points, dont 20 dans le 4ème quart-temps, les hommes de Luke Walton finissent par disposer 133-129 des Timberwolves. Parmi les autres rendez-vous de la nuit, Detroit perd à domicile contre les Cavaliers (115-100). Petit match pour Sekou Doumbouya qui inscrit 8 points et 4 rebonds. Le Heat s'adjuge le derby de Floride face au Magic (92-113) d'un Evan Fournier en délicatesse avec son shoot (9 points, à 3 sur 13 au tir). Chicago vient à bout des Spurs (109-110) et les Mavs assurent du côté d'Oklahoma City (107-97). À noter que la NBA a décidé, en raison de la disparition de Kobe Bryant, de reporter le choc entre les Lakers et les Clippers qui devait avoir lieu mardi.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.