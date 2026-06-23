Record de précocité pour Jude Bellingham avec l'Angleterre
Tu lui parles pas d’âge. Titularisé par Thomas Tuchel face au Ghana, Jude Bellingham a donc enfilé pour la 50 e fois de sa carrière le maillot de l’Angleterre à 22 ans et 359 jours . Une première dans l’histoire des Three Lions .
Embed x.com…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer